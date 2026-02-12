Nach 18 Jahren! "In aller Freundschaft"-Rolle wird neu besetzt

Leipzig - Die Tochter von Dr. Roland Heilmann (gespielt von Thomas Rühmann, 70) feierte nach drei Jahren ihr großes Comeback in der Kult-Sendung " In aller Freundschaft ". Doch die Fans dürften nicht wenig verwundert gewesen sein, als die Rolle der Lisa Schroth plötzlich ein anderes Gesicht hatte.

Sophie Arnold (25) spielt nun die Rolle der Lisa Schroth in der TV-Sendung "In aller Freundschaft". © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

18 Jahre lang hatte Ella Zirzow (23) die Rolle der Arzttochter inne. Doch jetzt ist Schluss damit.

Bereits vor drei Jahren verabschiedete sich Zirzow von den TV-Bildschirmen, widmet sich nun ihrem Studium.

Doch jetzt kehrt Lisa Schroth in neuer Besetzung zurück. Dienstag konnten die "IaF"-Zuschauer sich das erste Mal ein Bild von Louise Sophie Arnold (25) machen.

Arnold widmete sich bereits mit 17 Jahren ihrer Leidenschaft: Während ihrer Schauspiel-Ausbildung sammelte die mittlerweile 25-Jährige bereits ordentlich Erfahrungen mit Gastrollen in Serien wie "Alarm für Cobra 11", "SOKO", "Tierärztin Dr. Mertens", "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor".

Die Umstellung fällt einigen Fans sicher nicht ganz leicht, so sind unter dem Instagram-Beitrag zur aktuellen Folge auch Kommentare wie "Die alte Lisa fehlt" zu lesen.

Die Produktion stellt jedoch klar, dass eine Rückkehr von Ella Zirzow keine Option war. "Die Alternative wäre gewesen, dass es die Rolle nicht mehr gibt. Bei allem, was Roland schon durchmachen musste, war das keine Alternative", hieß es unter einem Kommentar.