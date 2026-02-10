Doppelt hält besser: Schauspiel-Stars mischen "In aller Freundschaft" auf

Bei "In aller Freundschaft" können sich die Fans auf zwei besondere Gast-Schauspielerinnen freuen. Desiree Nick und Mai Duong Kieu übernehmen wichtige Rollen.

Von Tamina Porada

Leipzig - In den neuen Folgen von "In aller Freundschaft" wird eine besondere Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert: Die Schauspielerin und selbst ernannte "spitzeste Zunge Deutschlands" Désirée Nick (69) übernimmt eine Gastrolle in der Kult-Serie. Außerdem kehrt eine alte Bekannte zurück.

Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, l.) erklärt Karen Olfers (Désirée Nick, 69), dass sie im Krankenhaus bleiben muss.
Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, l.) erklärt Karen Olfers (Désirée Nick, 69), dass sie im Krankenhaus bleiben muss.  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Als erfolgreiche Besitzerin eines Kosmetikladens will Karen Olfers (Désirée Nick, 69) sich nicht lange untersuchen lassen. Sie hat zwar starke Schmerzen und die Ärzte diagnostizieren eine schwere Nierenstauung, sie fürchtet aber, dass ihr Assistent Boris Achtel (Max Hegewald, 34) sie ersetzen könnte.

Die beiden starten einen Wettbewerb: Wer es zuerst schafft, Dr. Kaminski (Udo Schenk, 72) eine Faltencreme zu verkaufen, gewinnt und darf weiter im Laden arbeiten. Doch wie weit gehen beide für den Sieg?

Währenddessen kommt Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 39) wieder in Leipzig an. Die Neurologin arbeitete mehrere Jahre lang fest an der Sachsenklinik und ist nun zurückgekehrt, um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) wegen ihres Gehirntumors zu untersuchen.

In aller Freundschaft: Doppel-Special bei "In aller Freundschaft": Gehirntumor lässt Ärztin um ihr Leben bangen
In aller Freundschaft Doppel-Special bei "In aller Freundschaft": Gehirntumor lässt Ärztin um ihr Leben bangen

Der breitet sich immer mehr aus und ist inoperabel, aber Dr. Weber kann sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden, leugnet den Tumor und hat auch ihrer Familie immer noch nicht davon erzählt. Doch wie lange kann sie dieses Geheimnis noch für sich behalten?

Das Ergebnis der Untersuchungen schockiert Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47, l.), Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45, M.) und Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 39).
Das Ergebnis der Untersuchungen schockiert Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47, l.), Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45, M.) und Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 39).  © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Am Dienstag kommt "In aller Freundschaft" direkt im Doppel-Special

Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25, l.), Samira Steffens (Sarah Alles, 39, M.) und Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) wollten eigentlich eine Überraschung vorbereiten, doch es kam anders.
Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25, l.), Samira Steffens (Sarah Alles, 39, M.) und Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) wollten eigentlich eine Überraschung vorbereiten, doch es kam anders.  © MDR/Saxonia Media/Uwe Frauendorf

Fans der Arzt-Serie können sich am Dienstag gleich auf eine Doppelfolge freuen und in der zweiten Folge geht auf einmal alles ganz schnell.

Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) will eigentlich zusammen mit seiner Schwester Lisa (Louise Sophie Arnold, 25) eine Überraschung zum Hochzeitstag für seinen Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) vorbereiten.

Doch als bei Jakobs hochschwangerer Freundin Samira Steffens (Sarah Alles, 39) mitten im Garten die Wehen einsetzen und der Muttermund schon geöffnet ist, macht auch Jakobs Herz wieder Probleme.

In aller Freundschaft: Mysteriöser Zusammenbruch vor Leipziger Sachsenklinik: Fauliger Geruch bringt Wahrheit ans Licht
In aller Freundschaft Mysteriöser Zusammenbruch vor Leipziger Sachsenklinik: Fauliger Geruch bringt Wahrheit ans Licht

Lisa Schroth holt das Kind auf die Welt, aber hat sie überhaupt die nötigen Kenntnisse? Als bei Samira dann noch starke Blutungen auftreten und sie operiert werden muss, muss die junge Familie weiter bangen.

Die neuen Folgen "In aller Freundschaft" mit den Titeln "Abschied vom Festhalten" und "Heilmann - nächste Generation" seht Ihr am Dienstag um 20.15 Uhr in der ARD oder jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.

Titelfoto: Bildmontage: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Mehr zum Thema In aller Freundschaft: