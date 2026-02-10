Doppelt hält besser: Schauspiel-Stars mischen "In aller Freundschaft" auf

Leipzig - In den neuen Folgen von " In aller Freundschaft " wird eine besondere Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert: Die Schauspielerin und selbst ernannte "spitzeste Zunge Deutschlands" Désirée Nick (69) übernimmt eine Gastrolle in der Kult-Serie. Außerdem kehrt eine alte Bekannte zurück.

Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, l.) erklärt Karen Olfers (Désirée Nick, 69), dass sie im Krankenhaus bleiben muss. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Als erfolgreiche Besitzerin eines Kosmetikladens will Karen Olfers (Désirée Nick, 69) sich nicht lange untersuchen lassen. Sie hat zwar starke Schmerzen und die Ärzte diagnostizieren eine schwere Nierenstauung, sie fürchtet aber, dass ihr Assistent Boris Achtel (Max Hegewald, 34) sie ersetzen könnte.

Die beiden starten einen Wettbewerb: Wer es zuerst schafft, Dr. Kaminski (Udo Schenk, 72) eine Faltencreme zu verkaufen, gewinnt und darf weiter im Laden arbeiten. Doch wie weit gehen beide für den Sieg?

Währenddessen kommt Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 39) wieder in Leipzig an. Die Neurologin arbeitete mehrere Jahre lang fest an der Sachsenklinik und ist nun zurückgekehrt, um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) wegen ihres Gehirntumors zu untersuchen.

Der breitet sich immer mehr aus und ist inoperabel, aber Dr. Weber kann sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden, leugnet den Tumor und hat auch ihrer Familie immer noch nicht davon erzählt. Doch wie lange kann sie dieses Geheimnis noch für sich behalten?