Doppelt hält besser: Schauspiel-Stars mischen "In aller Freundschaft" auf
Leipzig - In den neuen Folgen von "In aller Freundschaft" wird eine besondere Patientin in die Sachsenklinik eingeliefert: Die Schauspielerin und selbst ernannte "spitzeste Zunge Deutschlands" Désirée Nick (69) übernimmt eine Gastrolle in der Kult-Serie. Außerdem kehrt eine alte Bekannte zurück.
Als erfolgreiche Besitzerin eines Kosmetikladens will Karen Olfers (Désirée Nick, 69) sich nicht lange untersuchen lassen. Sie hat zwar starke Schmerzen und die Ärzte diagnostizieren eine schwere Nierenstauung, sie fürchtet aber, dass ihr Assistent Boris Achtel (Max Hegewald, 34) sie ersetzen könnte.
Die beiden starten einen Wettbewerb: Wer es zuerst schafft, Dr. Kaminski (Udo Schenk, 72) eine Faltencreme zu verkaufen, gewinnt und darf weiter im Laden arbeiten. Doch wie weit gehen beide für den Sieg?
Währenddessen kommt Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 39) wieder in Leipzig an. Die Neurologin arbeitete mehrere Jahre lang fest an der Sachsenklinik und ist nun zurückgekehrt, um Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) wegen ihres Gehirntumors zu untersuchen.
Der breitet sich immer mehr aus und ist inoperabel, aber Dr. Weber kann sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden, leugnet den Tumor und hat auch ihrer Familie immer noch nicht davon erzählt. Doch wie lange kann sie dieses Geheimnis noch für sich behalten?
Am Dienstag kommt "In aller Freundschaft" direkt im Doppel-Special
Fans der Arzt-Serie können sich am Dienstag gleich auf eine Doppelfolge freuen und in der zweiten Folge geht auf einmal alles ganz schnell.
Jakob Heilmann (Karsten Kühn, 36) will eigentlich zusammen mit seiner Schwester Lisa (Louise Sophie Arnold, 25) eine Überraschung zum Hochzeitstag für seinen Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) vorbereiten.
Doch als bei Jakobs hochschwangerer Freundin Samira Steffens (Sarah Alles, 39) mitten im Garten die Wehen einsetzen und der Muttermund schon geöffnet ist, macht auch Jakobs Herz wieder Probleme.
Lisa Schroth holt das Kind auf die Welt, aber hat sie überhaupt die nötigen Kenntnisse? Als bei Samira dann noch starke Blutungen auftreten und sie operiert werden muss, muss die junge Familie weiter bangen.
Die neuen Folgen "In aller Freundschaft" mit den Titeln "Abschied vom Festhalten" und "Heilmann - nächste Generation" seht Ihr am Dienstag um 20.15 Uhr in der ARD oder jederzeit zum Streamen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke