Staffelstart von "Inas Nacht": Das sind ihre Gäste in den nächsten Folgen

Hamburg - Die 21. Staffel von " Inas Nacht " steht in den Startlöchern. Ab dem 24. Juli heißt es wieder quatschen, singen und anstoßen. Mitten drin: Talkshow-Legende und Moderatorin Ina Müller (59). Jetzt sind weitere Gäste der Kult-Show bekannt.

Gastgeberin Ina Müller (59) empfängt Schauspieler Lars Eidinger (49) in Folge drei von "Inas Nacht". © NDR/Morris Mac Matzen

Kommenden Donnerstag, um 22.50 Uhr, heißt es im Ersten wieder: Türen auf in der Kult-Kneipe "Zum Schellfischposten" in Hamburg-Altona. Welche Gäste in Folge eins der neuen Staffel "Inas Nacht" den Anfang machen, war bereits bekannt.

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer (34), der jetzt unter die Buchautoren gegangen ist und Schauspiel-Star sowie Erfolgsautor Joachim Meyerhoff (57) sind Teil der Premiere. Doch auch musikalisch wird der erste Abend untermalt. Den Soundtrack zur Nacht liefern Chris Kläfford, bekannt als Gewinner von "Swedish Idol", sowie die gefeierte Indie-Pop-Band "Blond". Nun sind auch die Gäste der nächsten Folgen bekannt.

Weiter geht's nämlich am 31. Juli. Zu Gast in Folge zwei: Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer (45) sowie Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer Dirk Steffen (57). Für ein musikalisches Highlight sorgt am Abend der Berliner Popsänger und Rapper Zartmann.

In Runde drei am 7. August begrüßt Ina den Schauspieler Lars Eidinger (49) und die ehemalige Profi-Tennisspielerin und heutige Fernsehmoderatorin sowie Schriftstellerin Andrea Petković (37).

Die musikalischen Gäste des Abends: Die kanadische Alternative-Rockband "The Beaches" sowie die deutsche Indie-Pop-Band "JEREMIAS". Als Begleitung für Lars Eidinger unterstützt der Musiker und Komponist Hans-Jörn Brandenburg (68).