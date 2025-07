"Inas Nacht": Weitere Gäste für neue Staffel sind bekannt

Hamburg - Der Kult-Sommer mit " Inas Nacht " geht weiter! Ab dem 24. Juli läuft die 21. Staffel der Kult-Late-Night-Show mit Entertainerin Ina Müller (59). Die Gäste für die ersten vier Folgen sind bereits bekannt. Jetzt steht fest: Diese Promis betreten die Kneipe "Zum Schellfischposten" in Hamburg -Altona in Folge 5 und 6.

Am 28. August geht es weiter mit Runde sechs. Mit dabei: " Tatort "-Star Jörg Hartmann (56) erzählt von seiner Jugend im Ruhrpott, lässt Dialekte krachen und spricht über Theaterabenteuer im Ausland.

Natürlich wieder am Start: der Wilhelmsburger Shantychor "De Tampentrekker", der mit rauen Seemannsstimmen durchs Fenster schmettert, sowie das Mini-Publikum mit nur 14 Gästen, das wie immer die Bierdeckelfragen abfeuert.

Dazu gesellt sich Chartstürmer Max Giesinger (36), der Einblicke in seine Karriere gibt - inklusive Anekdoten aus seiner Zeit als Straßenmusiker und einem eher untypischen Abstecher in die Welt der Banklehre.

In Folge fünf am 21. August wird's glamourös. Schauspielerin Karoline Herfurth (41) packt über ihre ungewöhnlichen Kindheitserfahrungen aus, spricht über ihre erste große Filmliebe und verrät, warum ihre roten Teppiche-Auftritte mehr echte Story als Show sind.

In Folge zwei sind unter anderem Journalistin Jessy Wellmer (l45, l.) sowie Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer Dirk Steffen (57) zu Gast. © NDR/Morris Mac Matzen

Laufey, die isländisch-chinesische Grammy-Sensation, sorgt für musikalische Unterstützung und präsentiert eine Welt-TV-Premiere von ihrem neuen Album. Weiterer Musikgast ist Sebastian Schub, der als Teenager von Hamburg nach Großbritannien gegangen ist und von dort aus nun seine Musikkarriere startet. Auch hier gilt: Shantychor, Bierdeckel-Fragen und Kneipen-Feeling pur.

Doch das war noch nicht alles. Wie aus einer Mitteilung des NDR hervorgeht, soll es in der neuen Staffel insgesamt zwölf Folgen geben. Informationen zu weiteren Gästen ab Folge sieben liegen bislang noch nicht vor. Zum Staffelauftakt folgt jedoch noch ein weiteres TV-Highlight.

Am 25. Juli, also am Tag nach Ausstrahlung der ersten Folge der neuen Staffel "Inas Nacht", zeigt das Erste um 22.20 Uhr den Film "Ina Müller - laut und leise. Ein Portrait". Dieser wirft einen Blick hinter die schrille Fassade der 1965 geborenen Kult-Blondine aus Norddeutschland.

Freunde und Stars plaudern aus dem Nähkästchen: Mit dabei sind Johannes Oerding (43), Iris Berben (74), Campino (63), Guido Maria Kretschmer (60), Micky Beisenherz (48), Gisa Flake (39), Alli Neumann (30), Bettina Tietjen (65) und Jürgen von der Lippe (77).

"Inas Nacht" läuft ab dem 24. Juli jeden Donnerstag um 22.50 Uhr im Ersten.