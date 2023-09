"Inas Nacht": In dieser Sportart war Marlene Lufen in ihrer Kindheit spitze

Hamburg - Es wird wieder gesabbelt, getrunken und geraucht! Am Donnerstagabend (23.35 Uhr) empfängt die Queen der Late-Night-Shows Ina Müller (58) in ihrer ARD-Talkshow "Inas Nacht" in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" wieder zwei prominente Gäste.