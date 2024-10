06.10.2024 07:10 14.527 "Inas Nacht": Diese Gäste empfängt Ina Müller in ihrer letzten Sendung

Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüßt Moderatorin Ina Müller in ihrer Late-Night-Show Inas Nacht zwei prominente Gäste in der Kneipe Zum Schellfischposten.

Von Robert Stoll

Hamburg - Das war es schon wieder! Moderatorin Ina Müller (59) verabschiedet sich am Samstagabend mit ihrer Late-Night-Show "Inas Nacht" für das Jahr 2024 schon wieder vom TV-Bildschirm. Zuvor wird aber noch einmal gesabbelt, getrunken und gesungen. Gastgeberin Ina Müller (59) begrüßt in der letzten Folge des Jahres Schauspieler und Regisseur Hinnerk Schönemann (49). © NDR/Morris Mac Matzen In der Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" begrüßt die 59-Jährige zunächst den Schauspieler und Regisseur Hinnerk Schönemann (49, "Nord bei Nordwest"). In der Sendung erzählt er von seiner Ausreise aus der damaligen DDR nach Hamburg und seiner Rückkehr in das Dorf, wo er als Kind gelebt hat. Wie er vor einiger Zeit verriet, hielt ihn nichts mehr in der Großstadt, woraufhin er nach Mecklenburg zurückzog. Auf seinem Anwesen, einem alten landwirtschaftlichen Betrieb, hält er auch einige Pferde. Gastgeberin Ina Müller gibt er außerdem den Tipp, welches Haustier nichts für sie sei. Neben Schönemann heißt die Queen der Late-Night-Shows auch Journalistin und Gerichtsreporterin Sabine Rückert (63) willkommen. Im Gespräch berichtet sie von ihren spektakulärsten Fallen, die sie begleitet hat, klärt erstaunliche juristische Fragen auf und erzählt von ihrer WG, in der sie seit mittlerweile vielen Jahren lebt. "Inas Nacht": Lola Young und Skuth sorgen für musikalische Unterhaltung Für musikalische Unterhaltung sogt die Britin Lola Young (23). © NDR/Morris Mac Matzen Wie immer kommt auch die Musik nicht zu kurz. Zunächst greift die Britin Lola Young (23) zum Mikro. Sie gilt als eine der ausdrucksstärksten Musikerinnen ihrer Generation und ist zum zweiten Mal bei "Inas Nacht" zu Gast. Sein TV-Debüt feiert hingegen der deutsch-niederländische Songwriter Skuth, der mit seiner markanten Stimme und reduziertem Sound zu den großen Talenten der deutschen Pop-Szene gehört. Und natürlich darf auch der 20 Herren starke Wilhelmsburger Shanty-Chor "De Tampentrekker" nicht fehlen, der vor dem Kneipenfenster wie immer die Stellung hält und für musikalische Intermezzi sorgt. Zu sehen ist das Ganze am Samstagabend ab 23.50 Uhr im Ersten oder anschließend in der Mediathek.



Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen