"Inas Nacht" kehrt aus der Sommerpause zurück: Das sind ihre Gäste

Ina Müller (59, r) empfängt in ihrer Late-Night-Show "Inas Nacht" am Samstagabend unter anderem Katarina Witt (58). © NDR/Morris Mac Matzen

Am Samstagabend um 23.40 Uhr wird demnach in der Kneipe "Zum Schellfischposten" am Hamburger Hafen gesabbelt, getrunken und geraucht. Als Erste darf Witt in diesen Genuss kommen. Sie war in ihrem Sport eine wahre Legende - gewann zweimal Olympisches Gold, dazu vier WM- und sechs EM-Titel.

In der Show erzählt die 58-Jährige über einen peinlichen Kostümunfall, dem nicht immer einfachen Verhältnis zu ihrer ehemaligen Trainerin Jutta Müller (†94) und ihren Blick auf den heutigen Leistungssport.

Zudem wird sie über ihr Comeback Mitte der 1990er sprechen, bei dem sie für das vereinigte Deutschland bei den Olympischen Spielen in Lillehammer antreten wollte. Denn über diese Zeit wird ein Spielfilm gedreht, in dem Witt von Schauspielerin Lavinia Nowak (29) verkörpert wird.

Neben der ehemaligen Profisportlerin ist auch der deutsche Opernstar Jonas Kaufmann zu Gast in der Sendung. Er schildert, wie er den Tag vor einem großen Gesangsauftritt meistert, was es mit dem Hohen C auf sich hat und welche Tipps er für einen gelungenen Opernabend hat.