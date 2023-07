"Inas Nacht" kehrt zurück! Diese Gäste sind in der neuen Staffel dabei

Hamburg - Sie ist zurück! Gastgeberin Ina Müller (57) startet ab Donnerstag (23.35 Uhr) mit einer neuen Staffel ihrer erfolgreichen Talkrunde "Inas Nacht". In zwölf Folgen empfängt sie im Hamburger Schellfischposten wieder zahlreiche Promis und entlockt ihnen das ein oder andere Geheimnis bei Zigarette und Bier.

Denn Klingbeil greift kurzerhand zur Gitarre und steigt bei der "Inas Nacht"-Band mit ein. Gute Laune ist also vorprogrammiert.

Zum Auftakt der neuen Folgen begrüßt Müller zu Beginn den SPD -Vorsitzenden Lars Klingbeil (45). Auch wenn die beiden natürlich über Themen wie die alltäglichen Mühen des Wahlkampfes, seinen überraschenden Posten im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München und seinem Aufwachsen an einem Bundeswehrstandort reden, wird es im Gespräch zwischen den beiden nicht langweilig.

Wie die ARD am Montag bekannt gab, erwartet die 57-Jährige in der neuen Staffel unter anderem Comedian Oliver Welke (57), " Let's Dance "-Jurorin Motsi Mabuse (42), Komikerin Carolin Kebekus (43), Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39), die Schauspielerinnen Anneke Kim Sarnau (51) und Anna Schudt (49), Extrembergsteiger Reinhold Messner (78), Komiker Michael Mittermeier (57), Sängerin Stefanie Kloß (38), Schlagermusiker Howard Carpendale (78), Autorin Yael Adler (50), Schriftsteller Sven Regener (62), Segler Boris Herrmann (42) und Fernsehkoch Alexander Herrmann (52).

Die Gastgeberin greift gemeinsam mit Schult zum Mikrofon. Klingbeil begleitet sie auf der Gitarre. © NDR/Morris Mac Matzen/mmacm.com

Nicht weniger langweilig wird das Gespräch mit Fußballtorhüterin und TV-Expertin Almuth Schult (32). Die Sportlerin spricht über die Herausforderung, als Mutter auch als Profi-Fußballerin aktiv zu sein und ihre Kindheit auf dem Bauernhof.

Für Musik sorgt in der ersten Folge die schwedische Sängerin Gerd, die mit ihrer besonderen Mischung aus operngeschulter Stimme, orchestralen Elementen und elektronischer Musik fasziniert.

Ebenfalls dabei ist Gringo Mayer, der auf Kurpfälzisch singt und schwarzhumorige Geschichten aus der Perspektive des Underdogs unserer Gesellschaft erzählt.

Und wie immer ist natürlich auch der Wilhelmsburger Shanty-Chor dabei, sowie 14 Gäste, die auf Bierdeckeln ihre Fragen stellen können.

Die erste Folge der neuen Staffel "Inas Nacht" ist am Donnerstag ab 23.35 Uhr in der ARD und anschließend in der Mediathek zu sehen.