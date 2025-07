"Inas Nacht": Diese Gäste begrüßt Ina Müller in der neuen Folge

Hamburg - Es wird wieder gesabbelt, getrunken und gelacht: Am Donnerstagabend (22.50 Uhr/Das Erste) lädt Gastgeberin Ina Müller (60) zu einer neuen Folge von " Inas Nacht " in die Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" ein.

Alles in Kürze

Moderatorin Jessy Wellmer (45, l.) und Naturfilmer Dirk Steffens (57) sind in der neuen Folge von "Inas Nacht" die Gäste von Ina Müller (60). © NDR/Morris Mac Matzen

Natürlich begrüßt die gerade 60 Jahre alt gewordene Moderatorin auch in der zweiten Ausgabe der neuen Staffel hochkarätige Gäste bei sich am Tresen, an dem zuletzt schon Ex-Nationalspieler Christoph Kramer (34) und Schauspiel-Star Joachim Meyerhoff (57) Platz nahmen.

Dieses Mal zu Gast ist Journalistin und Moderatorin Jessy Wellmer. Die 45-Jährige gewährt Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit bei den "Tagesthemen" und präsentiert sich an der Seite von Gastgeberin Ina auch mal als Sängerin.

Zudem offenbart die zweifache Mutter, vor welchem Wort sie Angst hat. Spoiler: Es hat unter anderem auch mit US-Präsident Donald Trump (79) zu tun.

Zu dem Gespräch dazu kommt Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer Dirk Steffens (57), der von seinem jüngsten Selbstexperiment berichtet: ein Versuch, sein biologisches Zellalter zu reduzieren. Darüber hinaus erzählt Steffens von seinen schrägsten und gefährlichsten Missionen.