Marleen Lohse verrät: Das war ihr schlimmster Dreh
Hamburg - Der Dreh war kein Spaß! Schauspielerin Marleen Lohse (41) spielt in der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordwest" die Tierärztin Jule Christiansen. Nun war die 41-Jährige bei "Inas Nacht" zu Gast und sprach dort über den Dreh mit einem Schimpansen und einen Streich vom Kollegen Hinnerk Schönemann (50).
Lohse berichtete, dass sie in ihrer Rolle zumeist mit heimischen Tieren zu tun hatte, nur in einer nicht. Da lag plötzlich ein Schimpanse vor ihr, den sie behandeln sollte. Im Vorfeld machten sich die Schauspielerin und ihr Kollege bei der Trainerin des Affen schlau, ob sie im Umgang irgendetwas zu beachten hätten. Die Antwort fiel allerdings negativ aus.
Als der Dreh schließlich startete, bei dem Lohse das Tier behandeln sollte, guckte sie ihn an und da sprang er sie fast an. "Ja, man darf ihm nicht in die Augen gucken", erklärte sie das Verhalten des Affen.
Doch das war noch nicht alles. "Ich sollte ihn behandeln und dann habe ich ihn angefasst und dann ist er wieder auf mich zu", sagte die 41-Jährige. Erst daraufhin habe die Trainerin gesagt: "und nicht anfassen".
Eigentlich sollte Lohse das Tier "operieren", doch das habe nicht funktioniert, wie sie erklärte. Die Lösung: Die Schauspielerin und Schönemann sitzen hinter einer Scheibe und sagten: "Ich glaube, es geht ihm wieder gut."
"Inas Nacht": So wurde Marleen Lohse von Hinnerk Schönemann reingelegt
Oftmals geht es bei den Dreharbeiten aber auch lustig zu, vor allem, wenn Schönemann, der gleichzeitig auch Regisseur ist, einen seiner Streiche spielt. "Ich falle immer wieder darauf herein", gestand Lohse.
Bei einem Dreh im Alten Land habe ihr Kollege die 41-Jährige zu einer Frau geschickt. "Marleen, die wartet schon den ganzen Tag. Geh mal hin, die möchte unbedingt ein Foto mit dir!", erinnerte sie sich. Daraufhin sei sie natürlich zu dem vermeintlichen Fan gegangen.
Als sie dort ankam und den Wunsch erfüllen wollte, erhielt sie allerdings eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet hatte. "Nee, wer sind Sie?!", sagte die Frau sichtlich irritiert, während Schönemann sich ins Fäustchen lachte.
"Das ist aber so gemein", erkannte auch Gastgeberin Ina Müller (60) an. Dennoch gestand Lohse bei der Bierdeckel-Fragen-Runde, dass sie in ihrem Kollegen "einen sehr attraktiven Mann" sieht, aber "mehr als Freund", stellte sie klar.
Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen