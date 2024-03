Märchenmarathon zum Sonntag - Was gibt es Besseres?

Dresden - Als bunte Mischung würde ich das TV-Programm am heutigen Sonntag beschreiben. Für jeden ist etwas dabei. Meine Favoriten habe ich Euch in meinen TV-Tipps zusammengefasst.

Von morgens bis abends nur Märchenfilme - was gibt es Schöneres?! Das ist definitiv das Richtige für einen entspannten Sonntag. Jeder dürfte einen Favoriten haben, den es nicht zu verpassen gilt. Bei mir liegt Der Froschkönig (2008, Foto) mit Sidonie von Krosigk (34) als Prinzessin Sophie (läuft um 19.15 Uhr) ganz vorn. Aber auch Katharina Thalbach (70) als Rumpelstilzchen (2007) ist sehr sehenswert (11.30 Uhr).

Ich muss zugeben, dass ich die Filmreihe Alvin und die Chipmunks (2007 bis 2015), eine Mischung aus Real- und Animationsfilm, ganz niedlich finde. Was mir allerdings tierisch auf die Nerven geht, ist die computeranimierte Serie ALVINNN!!! (2017). Völlig überdreht, laut und mit unangenehmen Stimmen bringen die Streifenhörnchen einfach jeden Erwachsenen zur Verzweiflung, einschließlich mich.

An ihr gibt es derzeit kein Vorbeikommen: Taylor Swift (34) dominiert seit Monaten die Schlagzeilen, aber so wirklich kann ich den Riesen-Hype um sie nicht nachvollziehen. Ja, sie ist eine hervorragende Sängerin, ihre Lieder gehen ins Ohr. Vielleicht kann ich den Wirbel besser verstehen, wenn ich mir den Konzertfilm ihrer The Eras Tour ansehe.

