Jeremy Fragrance wieder völlig wirr! Sky-Gespräch läuft aus dem Ruder

Unterföhring - Eigentlich wollte Jeremy Fragrance (34) am heutigen Dienstag über seine erste eigene Reality-Doku sprechen, doch wer den Parfum-Influencer und "Promi Big Brother"-Star kennt, ahnte es bereits: Das Gespräch mit Sky entgleiste völlig.

So reiste Jeremy im Rahmen der Doku in die USA zu seinem Bruder, den er nach eigenen Angaben drei Jahre lang nicht gesehen hatte, und begab sich außerdem auf die Suche nach seiner Traumfrau.

Gastgeberin und Sky-Kommunikationschefin Stephanie Teicher hatte im Live-Talk große Mühe, den Protagonisten des neuen Formats "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" (ab 16. Oktober exklusiv bei Sky) in Schach zu halten.

Jeremy Fragrance war für ein Pressegespräch in den Sky-Studios zu Besuch. © Sky Deutschland

Völlig unaufgefordert fing Jeremy in seiner gewohnt chaotischen Art mit einer Dankesrede in Richtung Sky an. Seine Zusammenarbeit mit dem Bezahlsender sei "ein win, win, win": "Ich darf ich selber sein - und zwar EXTREM ich - ihr gebt mir Geld dafür und ihr macht mich bekannter."

Im folgenden Verlauf driftete das Gespräch, das wohl eigentlich nach dem Frage-Antwort-Schema laufen sollte, immer wieder ab.

In ausufernden Monologen schwadronierte Jeremy anscheinend zusammenhangslos über Zigarren, alte Kindheitserinnerungen, Weisheitszähne und vieles mehr.

Dazwischen gab es jedoch überraschend auch vereinzelte Momente, die fast glauben ließen, man könne kurzzeitig hinter die Fassade des unberechenbaren Dauer-Entertainers blicken.