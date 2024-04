Julia Leischik sucht: Moni sucht ihren Vater, doch der ist überfordert - "Das ist ein kleiner Schock"

Moni (33) ist Dreifach-Mama und arbeitet als Krankenschwester. © Sat.1

Monis Start ins Leben war mehr als ungewöhnlich. Ihre Mutter lernte im Urlaub 1988 den spanischen Kellner Evaristo (56) im Teneriffa-Urlaub kennen und lieben. Doch die Fernbeziehung scheiterte. Die Mutter der 33-Jährigen wusste zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht, dass sie bereits schwanger war.

So erblickte Moni zur Überraschung ihrer Mutter am Wiener Flughafen das Licht der Welt, nachdem diese über seltsame Bauchschmerzen geklagt hatte. Ihre Kindheit verbrachten sie und ihre Mutter bei den Großeltern. Ihr Vater wurde von ihrer Geburt nicht in Kenntnis gesetzt.

Als Moni in die Pubertät kam, fand sie alte Liebesbriefe von Evaristo an ihre Mutter, die sie schockierten.

"Wenn er schreibt, er hätte gerne eine Familie mit meiner Mutter gegründet, dann tut das auch total weh. Weil es im Endeffekt so ist. Wir wären eine Familie", erklärt die Dreifach-Mama weinend.