Kamera auf dem Kopf: Krasse Doku zeigt Alltag einer Lehrerin aus der Egoperspektive

Hamburg/Salzgitter - Näher dran geht nicht: In der neuen Doku "Tagebuch einer Lehrerin - NDR Story" (22 Uhr/NDR) wird der Alltag einer Hauptschullehrerin aus Niedersachsen gezeigt - und zwar aus ihrer Egoperspektive.

So erleben die Zuschauer unter anderem Schüler, die betrunken zum Unterricht kommen oder Kinder, die emotionslos eine Sechs kassieren, weil sie sowieso schon wissen, dass sie sitzen bleiben werden.

Corinna Wolf-Bartens, die eigentlich promovierte Biologin ist und als Quereinsteigerin zur Lehrerin wurde, unterrichtet in Salzgitter-Bad die sechste Klasse einer Hauptschule. Zudem ist sie selbst Mutter von drei kleinen Kindern.

Die promovierte Biologin und Mutter von drei kleinen Kindern stößt in ihrem Alltag regelmäßig an ihre Grenzen, wie die Zuschauer aus nächster Nähe erfahren. © NDR/Nordend Film/Joel Vila

Dabei stößt Wolf-Bartens regelmäßig an ihre Grenzen, wie schon der Trailer zur Doku zeigt: "Es kommt regelmäßig vor, dass ich wirklich sage, ich möchte das nicht mehr machen. Aber ich denke mir immer, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann?", verdeutlicht sie.

Der NDR schreibt in seiner Pressemitteilung zu der Doku, dass sich durch das "Point of View"-Experiment neue Perspektiven auf den Schultag eröffneten, die Zuschauer gleichzeitig aber auch tiefer in die Dynamiken des Klassenzimmers eintauchen könnten als je zuvor.

"Tagebuch einer Lehrerin - NDR Story" läuft am heutigen Montag um 22 Uhr im NDR und ist anschließend für zwei Jahre in der ARD-Mediathek abrufbar.