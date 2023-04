Auf Pannewitz' Spuren: Dieser Ex-Unioner mischt bei Kampf der Realitystars mit

Berlin - Er war Fußballer, Paketzusteller, Busfahrer und Bestatter, jetzt versucht sich Nico "Patsche" Patschinski (46) als Realitystar. Bei der vierten Staffel von Kampf der Realitystars will der gebürtige Berliner nicht nur Sprüche klopfen. Es winken 50.000 Euro Preisgeld. Macht er es Kevin Pannewitz (31) nach?

In Köpenick feierte er 1994 sein Profidebüt, ehe der Goalgetter vier Jahre später den Verein verließ. Es war kein Abschied auf Dauer. Von 2006 bis 2009 trug das Eigengewächs erneut das eiserne Trikot. Insgesamt netzte er in 144 Spielen für Union 44 Mal ein.

Der ehemalige Stürmer ging unter anderem für St. Pauli, Dynamo Dresden, Greuther Fürth, Babelsberg und Union Berlin auf Torejagd. Gerade die Eisernen dürften den 46-Jährigen noch in bester Erinnerung halten.

Der 31-jährige Ex-Fußballer gewann überraschend die erste Staffel des Erfolgsformats. Jetzt greift der nächste Ex-Profi an.

Am Strand von Thailand warten nun andere Herausforderungen. Er muss sich mit anderen mehr oder weniger bekannten TV-Persönlichkeiten wie Bachelor Paul Janke (41), Bachelor-In-Paradise-Teilnehmer Serkan Yavuz (30), Ex-Promi-Big-Brother-Beauty Emmy Russ (23) oder TV-Auswanderin Peggy Jerofke (47) herumschlagen.

Ob es fürs Finale oder gar den Sieg reicht, wollte der Ex-Fußball-Profi der "Bild" nicht verraten. Nur so viel: "Ich habe neben einer Frau geschlafen, von der andere Männer nur träumen können." Kampf der Realitystars startet am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTLZwei, er wird allerdings erst in den kommenden Wochen einziehen.