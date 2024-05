Hetzte Jenny Elvers gegen Willi Herrens Familie? "Das ist natürlich unsinnig!"

Thailand - Ihre Familie und sie fühlen sich sehr verletzt von dem, was Jenny Elvers (51) ihnen angetan habe, begründete Annemie Herren (60) am Mittwochabend in der 4. Folge bei " Kampf der Realitystars " die Rauswahl der Schauspielerin, die das als "absurd" betitelte und die Entscheidung "überhaupt nicht verstehen" konnte.

Schmissen Jenny raus: Annemie Herren (60, l.) und Lilo von Kiesenwetter (70).

"Ich kann die Begründung überhaupt nicht verstehen, aber ich kann mich reinversetzen", sagte Elvers im Exit-Interview. "Annemie hat mich als Moderatorin und einen Gast gleichgesetzt. Das ist natürlich unsinnig und eine verquere Denke."

Hintergrund: Jenny Elvers moderierte vor geraumer Zeit die Star-News im SAT.1-Frühstücksfernsehen, hatte dort Jasmin Herren (44), die Witwe von Willi Herren (†45), als Interviewpartner. Dass Jasmins Sätze von Annemie so ausgelegt wurden, dass auch Jenny ihrer Meinung sei und die 60-Jährige nun Rache für die Familie nehme, sei "absurd, aber es ist okay".

Annemie sagte bei KDRS jetzt, Jenny hätte behauptet, Jasmin hätte sich "so gut um ihn gekümmert, sie würde überhaupt gar nicht verstehen, warum die Familie so ist, und Jasmin ist doch so eine tolle Ehefrau gewesen. Sie meinte zu sagen, wir hätten uns gar nicht so um Willi gekümmert, sondern nur die Ex-Frau von ihm. Das ist bei Gott nicht wahr."

Vielmehr sei Jasmin eine "ganz, ganz, ganz böse Ehefrau" gewesen. "Jenny kennt uns gar nicht. Das macht man nicht. Wir waren doch eh schon am Boden und dann kommen noch gewisse Menschen, die auf uns drauftreten. Dafür muss Jenny bezahlen." So kam es auch: Annemie und Lilo von Kiesenwetter (70) schmissen Elvers aus der RTLZWEI-Show.