Er gewinnt "Kampf der RealityAllstars" - und teilt die Gewinnsumme mit allen

Phuket (Thailand) - Die " Kampf der RealityAllstars "-Staffel ist mit einem spannenden Finale zu Ende gegangen. Maurice Dziwak (27) das Zünglein an der Waage.

Sam Dylan (41) gewinnt die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars"! © RTLZWEI

Letztendlich entscheidet sich das Finale zwischen Sam Dylan (41), Kate Merlan (39) und Sarah Knappik (39).

Und durchsetzen kann sich tatsächlich der einzige Mann in der Runde: Sam Dylan ist der RealityAllstar 2026!

Einen großen Vorsprung konnte er sich bereits durch seine eigens gesammelten Münzen verschaffen, die letzte Schützenhilfe zum Sieg kam dann aber von den kurz zuvor ausgeschiedenen Teilnehmenden, die ihre Münzen an das finale Trio verteilen müssen.

Lange ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen - bis Maurice nach vorne tritt. Obwohl er den Großteil seiner Münzen zwischen Sarah und Kate aufteilt, bleiben noch gerade so genug übrig, um Sam den finalen Push zu bescheren.

"Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2000 Euro abgeben", verkündet der 41-Jährige danach überglücklich. "Das ist auch eure Staffel." Und so gehen die anderen Allstars wenigstens mit einem Trostpreis nach Hause.