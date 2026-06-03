Er gewinnt "Kampf der RealityAllstars" - und teilt die Gewinnsumme mit allen
Phuket (Thailand) - Die "Kampf der RealityAllstars"-Staffel ist mit einem spannenden Finale zu Ende gegangen. Maurice Dziwak (27) das Zünglein an der Waage.
Achtung, Spoiler!
Letztendlich entscheidet sich das Finale zwischen Sam Dylan (41), Kate Merlan (39) und Sarah Knappik (39).
Und durchsetzen kann sich tatsächlich der einzige Mann in der Runde: Sam Dylan ist der RealityAllstar 2026!
Einen großen Vorsprung konnte er sich bereits durch seine eigens gesammelten Münzen verschaffen, die letzte Schützenhilfe zum Sieg kam dann aber von den kurz zuvor ausgeschiedenen Teilnehmenden, die ihre Münzen an das finale Trio verteilen müssen.
Lange ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen - bis Maurice nach vorne tritt. Obwohl er den Großteil seiner Münzen zwischen Sarah und Kate aufteilt, bleiben noch gerade so genug übrig, um Sam den finalen Push zu bescheren.
"Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2000 Euro abgeben", verkündet der 41-Jährige danach überglücklich. "Das ist auch eure Staffel." Und so gehen die anderen Allstars wenigstens mit einem Trostpreis nach Hause.
Kampf der RealityAllstars: Erbitterter Kampf um den Final-Einzug
Im Halbfinale mussten die drei Promis (Cosimo, Kader und Sarah), die sich nicht direkt qualifiziert hatten, an die Gutmütigkeit der bereits durchgewunkenen Kandidaten appellieren und ganz persönliche Final-Bewerbungen formulieren.
Allen voran Kader Loth (53) war außer sich: "Wir sind Profis und müssen uns bei den Newcomern, bei diesen Pappnasen bewerben!"
Und so fällt das Anschreiben der selbst ernannten Ikone auch denkbar knapp aus. Warum man sie zurück in die Sala wählen sollte? "Weil ich einzigartig bin."
"Das hört sich an, als wäre man vom Arbeitsamt gezwungen worden, 'ne Bewerbung zu schreiben", war die prominente Jury alles andere als begeistert. "Das ist Arbeitsverweigerung." Und so überraschte es niemanden, dass Kader direkt abgesägt wurde.
Die beiden finalen Folgen von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt das Finale am 10. Juni ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: RTLZWEI