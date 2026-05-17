TV-Teilnehmer zieht vor allen anderen blank: "Ich dusche immer nackt eigentlich"

Phuket (Thailand) - Es wird freizügig in der Sala! Bei " Kampf der RealityAllstars " wird der Titel der größten Sexbombe vergeben. Dazu müssen die Promis ein Ranking aufstellen und dieses zum Schluss mit dem der Zuschauer vergleichen. Diejenigen, die an falscher Stelle sind, müssen zur Strafe vor den anderen Teilnehmern eine sexy Dusch-Performance hinlegen. Einer hat diese Aufgabe ganz besonders ernst genommen.

Cosimo Citiolo (44) hat kein Problem sich nackt zu zeigen. Die anderen hingegen schon. © RTLZWEI

Im Vergleich zu Gino Bormann (37) und Kate Merlan (39) sorgt Cosimo Citiolo (44) für helle Aufregung. Statt wie die anderen beiden sich in Badeklamotten genüsslich das Wasser über den Körper laufen zu lassen, zieht er direkt blank.

"Ich dusche immer nackt eigentlich", erklärt die DSDS-Bekanntheit und scheint überhaupt kein Problem damit zu haben, seine häuslichen Gewohnheiten auch vor laufender Kamera sowie Publikum zu praktizieren.

Den Anblick wollen sich aber viele der Stars ersparen und nehmen augenblicklich Reißaus. "Das gucke ich mir nicht an. Für so etwas bin ich hier nicht gebucht", findet Sam Dylan (41), der als Erster flüchtet.

Auch Kader Loth (53) und Matthias Mangiapane (42) können die Nackedei-Aktion nicht länger ertragen. Bis zum Schluss sitzen geblieben sind nur Cecilia Asoro und Sandy Fähse (41).

"Es war klar, dass es wieder 'ne Katastrophe wird, aber auch unterhaltsam und lustig", resümiert die 30-Jährige, die übrigens Platz 1 beim Sexbomben-Voting belegt hat.