TV-Eklat nach zehnminütigem Telefonat: "Bei Gott, ich würde mich schämen"

Phuket (Thailand) - Die aktuelle Staffel " Kampf der RealityAllstars " neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch die vorgeschobene Freundlichkeit vieler Teilnehmer. So fällt vor allem Sandy Fähse (41) in allgemeine Ungnade.

Maurice Dziwak (27, l.) und Sandy Fähse (41) geraten mal wieder aneinander. © RTLZWEI

Indem Sandy zehn Minuten lang - und damit am längsten - mit seiner Familie telefoniert und somit den anderen Kandidaten ihre Telefonzeit geklaut hat, konnte er sich ein direktes Ticket in die nächste Runde beschaffen. Natürlich ganz zum Unmut seiner Kontrahenten.

Besonders Moralapostel Nr. 1 Maurice Dziwak (27) redet sich in Rage: "Wenn ich so mit 41 wäre, bei Gott, ich würde mich schämen! Ich hoffe, mit 41 bin ich nicht so wie du."

Der 41-Jährige scheint den Zoff zu genießen und gibt Kontra: "Du bist der größte Pascha, den ich je gesehen hab’, du bist so unnötig im TV. Du bist nur ein Kätzchen, du bist ein richtiger Lappen."

Und immer weiter: "Ich mag ja Katzen, und wenn ein süßes kleines Katzenbaby neben mir sitzt, kann man auch mal ein bisschen mit dem spielen. (...) Bisschen süß bist du schon, aber dumm."

In diesem Leben wird wohl keine Freundschaft mehr zwischen den beiden Man-Bun-Trägern entstehen.