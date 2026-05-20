TV-Eklat nach zehnminütigem Telefonat: "Bei Gott, ich würde mich schämen"
Phuket (Thailand) - Die aktuelle Staffel "Kampf der RealityAllstars" neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch die vorgeschobene Freundlichkeit vieler Teilnehmer. So fällt vor allem Sandy Fähse (41) in allgemeine Ungnade.
Indem Sandy zehn Minuten lang - und damit am längsten - mit seiner Familie telefoniert und somit den anderen Kandidaten ihre Telefonzeit geklaut hat, konnte er sich ein direktes Ticket in die nächste Runde beschaffen. Natürlich ganz zum Unmut seiner Kontrahenten.
Besonders Moralapostel Nr. 1 Maurice Dziwak (27) redet sich in Rage: "Wenn ich so mit 41 wäre, bei Gott, ich würde mich schämen! Ich hoffe, mit 41 bin ich nicht so wie du."
Der 41-Jährige scheint den Zoff zu genießen und gibt Kontra: "Du bist der größte Pascha, den ich je gesehen hab’, du bist so unnötig im TV. Du bist nur ein Kätzchen, du bist ein richtiger Lappen."
Und immer weiter: "Ich mag ja Katzen, und wenn ein süßes kleines Katzenbaby neben mir sitzt, kann man auch mal ein bisschen mit dem spielen. (...) Bisschen süß bist du schon, aber dumm."
In diesem Leben wird wohl keine Freundschaft mehr zwischen den beiden Man-Bun-Trägern entstehen.
Kampf der RealityAllstars: Obama-Fauxpas beim Spiel "Schmutzwäsche"
In Zweierteams müssen die Kandidaten das altbekannte Spiel "Schmutzwäsche" bestreiten, in dem Porträts von prominenten Politikern freigerubbelt und deren Namen anschließend buchstabiert werden müssen.
Neben Friedrich Merz (70), Angela Merkel (71) und Robert Habeck (56) kommt auch ein Bild von Barack Obama (64) vor.
Leider haben Kate Merlan (38) und Elsa Latifaj (20) einige Probleme, sich an seinen Namen zu erinnern: "Obama Karaback", wirft Elsa mit den wildesten Vermutungen um sich. "Kabana, Orabak?"
Kate beschwichtigt ihren Schützling - die Zeit des einstigen US-Präsidenten sei ja eh schon lange vorbei. Elsa: "Ja, er liegt eh im Bett schon im Krankenhaus, der wird ja bald sterben."
Dieses gefährliche Halbwissen reicht dann zur großen Überraschung aller Zuschauer nicht aus, um den Sieg und damit auch die Safety für die nächste Entscheidung an sich zu reißen.
Die Folgen 23 und 24 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags, ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Montage RTLZWEI