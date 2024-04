Gagen-Check bei "KDRS" sorgt für Neid bei Kandidaten: "Das ist eine absolute Frechheit!"

Thailand - In der 3. Doppelfolge von "Kampf der Realitystars" gib es einen historischen Moment: Die beiden Streithähne Aleks Petrovic (33) und Maurice Dziwak (25) müssen auf engstem Raume ihre Zwiste austragen. Außerdem kommt es zum finanziellen Schwan*vergleich der Kandidaten.

Wer verdient bei "KDRS" die meiste Kohle? Die Kandidaten diskutieren hitzig. © RTLZWEI

Keine Müdigkeit vorschützen: Beim Spiel "Topverdiener/Geringverdiener" müssen sich die Reality-Stars der Höhe ihrer Gage nach sortieren. Liegen sie falsch, gibt es eine Dusche aus rosafarbenem Glibber von oben.

Bei der Challenge kommen so einige pikante Gehaltsunterschiede auf den Tisch. So scheint der maskuline Mann Aleks klug verhandelt und somit die höchste Gage nach B-Promi Ben Tewaag (47) eingestrichen zu haben.

Das passt seinem Ex-Sommerhaus-Konkurrenten Maurice aber gar nicht. "Dass man für Fremdgehen so viel Geld bekommt, hätte ich nicht gedacht. Das ist eine absolute Frechheit! Ich wurde unter Wert verkauft!", schimpft der "Love Island"-Star.

Der Ärger bringt jedoch nicht viel: Für unzureichend richtige Gehalts-Zuordnungen werden die Reality-Stars bestraft. So werden Cecilia (28), Calvin, Isi, Silva und Elsa aneinander und an riesige Vertrags-Skulpturen gekettet und müssen so den Abend verbringen.