Krebsschock bei "Kampf der Realitystars": Star hat Chemo mit im Gepäck

Als die Kölnerin den Traumstrand in Thailand betritt, wird sie sogleich von ihren Emotionen überrollt. Die Blondine kann es einfach nicht fassen, dass sie jetzt genau an dem Ort steht, an dem bereits ihr verstorbener Bruder Willi Herren (†45) und ihre Nichte Alessia (22) um den Sieg kämpften.

Die ältere Schwester von Willi Herren (†45) wird bei ihrer Ankunft am Star-Strand von ihren Emotionen überrollt. © RTLZWEI

Tanja nimmt sie daraufhin liebevoll in den Arm und muss dabei selbst ein paar Tränen verdrücken. Von Maurice erhält die 60-Jährige ebenfalls jede Menge Zuspruch. Sie solle einfach ihren Traum leben und jede Sekunde am Star-Strand genießen.

Gegenüber RTL ließ Annemarie außerdem durchblicken, dass kein Tag vergehen würde, an dem sie nicht an ihren kleinen Bruder denke. So auch in Thailand. "Ich hatte den Willi so nah bei mir, dass ich den original da gespürt habe. Glaubt es mir, ich habe ihn da gespürt", betonte die Blondine.

Ballermann-Star Willi Herren war am 20. April 2021 überraschend tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt.

Bekannt war der Kölner Schauspieler unter anderem als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der ARD-Sendung "Lindenstraße" - aber auch als Teilnehmer an vielen Reality-Shows im Fernsehen ("Dschungelcamp", "Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother").