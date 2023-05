"Kampf der Realitystars": So schlecht ging es Antonia Hemmer wirklich

Kurz nachdem die Ex von Bauer Patrick Romer (27) da lag, kamen auch schon das Team und die Sanitäter. "Es ging mir wirklich schlecht", erklärte Antonia. "Ich war nicht wirklich bei Bewusstsein." Auf einer Trage ging es in einen Krankenwagen und dann weiter in ein Krankenhaus.

In diesem Moment sei auch noch Giulia Siegel (48) gekommen, doch daran könne sie sich kaum noch richtig erinnern. "Die haben mich dann nur noch auf die Matratze gepackt, die wir hatten", schilderte Antonia. Weil es parallel zu dem schrecklichen Szenario einen Stromausfall in der Sala gab, konnten die Kameras den Vorfall nicht aufzeichnen.

"Es hat erst angefangen mit Bauchkrämpfen, die dann über den ganzen Körper bis in meinen kleinen Zeh und bis in meinen Kopf gezogen sind", beschrieb Antonia den Moment. Daher habe sie zu Manni Ludolf (60) gesagt: "Ey Manni, mir geht es gar nicht gut."

In mehreren Instagram -Stories bezog sie nun Stellung, weil dies laut ihrer Ansicht in der Show überhaupt nicht thematisiert worden war.

Die 23-Jährige musste die Show bereits nach der dritten Folge verlassen. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

"Ich glaube der Krankenwagen hatte locker 160 km/h drauf, und das ist für thailändische Verhältnisse wirklich verdammt viel", erinnerte sich die Blondine, die mit Sauerstoff und "allem drum und dran" versorgt werden musste. Im Hospital angekommen, wurde ihr eine Infusion gelegt, nach einer Nacht durfte sie ins Hotel wechseln.

Das große Problem war, dass niemand so recht wusste, was Antonia hatte. "Ich konnte es auch nicht wirklich beschreiben." Weil sie am ganzen Körper gezittert hatte, wurde zuerst vermutet, sie hätte einen epileptischen Anfall. Dort habe sich dann herausgestellt, dass sie "nur" einen Sonnenstich erlitten habe.

Die 23-Jährige wollte dann auch sofort zurück in die Sala. "Ich wollte nicht ins Krankenhaus oder danach ins Hotel. Ich wollte so schnell wie möglich zurück", stellte sie klar. Daher sei sie, so wie sie aussah, "noch mit Nadel in der Hand wieder in die Sala gekommen", sagte sie.

Zu dem Zeitpunkt habe es ihr auch schon wieder deutlich besser gegangen als am Abend zuvor. Doch kurz darauf war die Show für Antonia vorbei, sie musste die Sala verlassen.