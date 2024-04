Ü18-Format mit Jenny Elvers und Ben Tewaag? "Haben viel erlebt!"

Thailand - Gleich vier Promis wollten in der 3. Folge von " Kampf der Realitystars " Ben Tewaag (47) aus der thailändischen Sala haben. Ihr Wunsch wurde Realität, Uschi Glas' (80) Sohn konnte die "Muppet Show" verlassen, im Anschluss in Erinnerungen schwelgen, an seine Zukunft denken und sich über Kandidaten auskotzen.

Ben Tewaag (47) wurde am Mittwoch bei "Kampf der Realitystars" rausgewählt. © RTLZWEI

Elsa Latifaj (19, "Du hast von Anfang gesagt, dass 'Kampf der Realitystars' auf einer Skala von 0 bis 10 eine 0 ist."), Aleks Petrovic (33, "Es tut mir unglaublich leid, wir hatten echt coole Gespräche.") und Calvin Kleinen (31, "Ich habe den Fehler öfter genannt und gehofft, dass er mal zu uns kommt und sagt: 'Sorry, wir haben zusammen gespielt, aber ich habe euch nicht beachtet.'") gaben ihre Münze an den 47-Jährigen, der schon bei drei Goldtalern geflogen wäre.

Aber auch Tanja Tischewitsch (34, "Ich habe zu anderen Kandidaten eine engere Connection.") wollte das Promi-Kind eliminieren. Vor allem die Stimme des Playboy-Nackedeis störte den früheren Moderator der "MTV Freakshow".

"Dass sie mir in den Rücken fällt, ist echt sportlich, weil ich hab mich längst entschuldigt für einen Spruch, dann haben wir zusammen ein Spiel gewonnen ... Also die Frau macht, wie der Wind gerade weht", sagte Tewaag, der ihr - wie er meint aus Spaß - auf die Frage, was er gerade mache, als er seine Sonnenbrille reparierte, mit "Ich hol' mir einen runter" geantwortet hatte. Fand die 34-Jährige nicht so witzig.

Ben fand: "Es gibt so einen inneren Kreis, der hat mich abgeschossen, weil er mich vielleicht als große Konkurrenz sieht. Wobei sie dann bis zur Endphase hätten warten sollen, so ist es strategisch blöd."