Katastrophe in Fashion-Show: "Schrecklichstes Outfit", "Schlaganfall", "Kittelschürze"

Istanbul (Türkei) - Fashion-Fail bei " My Style Rocks "! Event-Moderatorin Franziska Gutzmer (42) konnte in der Mode-Reality-Show nicht nur mit einem Outfit nicht überzeugen, sondern erntete auch Spott und Häme.

Event-Moderatorin Franziska Gutzmer (42) konnte mit diesem "Fummel" nur ungläubige Blicke ernten. © YouTube/My Style Rocks Germany

"Ich muss dir ein Kompliment machen: Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, aber du hast für mich mit Abstand das schrecklichste Outfit, seitdem es 'My Style Rocks Germany' gibt. Glückwunsch", so Sandra Bauknecht (50). "Aber die Performance war süß."

Die Modebloggerin möchte anschließend von der Produktion das Okay haben, null Punkte zu vergeben. "Das geht?", will Franziska wissen, die so auf eine fancy Hochzeitsparty gehen würde. "In extremen Ausnahmesituationen dürfen die Jurymitglieder null Punkte vergeben", erklärt Moderatorin Gülcan Kamps (42).

Auch Harald Glööckler (59) kann nicht fassen, was er durch seine große Sonnenbrille sieht. "Ich bin am Überlegen, ob es Realität ist oder ich einen Schlaganfall hatte gerade. Ich sehe Kameras, vielleicht ist es auch 'Verstehen Sie Spaß?'".

Das Outfit sei nach Auffassung des Modedesigners "wirklich schlimm", auch er zeichnet eine eierrunde Null auf seine Bewertungstafel. "Das ist so abstrus, da kann man auch den einen Punkt nicht geben."