Kinder im Burnout: Ist die junge Generation zu stark mit Problemen belastet?
Leipzig - Druck, Zukunftsängste, Überforderung: Viele Kinder und Jugendliche machen sich Sorgen und werden krank. Die Corona-Pandemie hat das verstärkt. MDR-"exactly" fragt in der neuen Folge "Kinder im Burnout - Zwischen Angst und Erschöpfung", ob wir ihre Sorgen ernst nehmen.
Jugendliche werden aktuell mit vielen schwierigen Themen konfrontiert. Inflation, Klimakrise und Krieg in Europa sind nur einige Situationen, die ihnen Sorgen machen.
Dazu kommen persönliche Ängste. Nach der Angst vor Krieg hat fast jeder vierte Teenie Angst vor dem Versagen in der Schule.
"Die Generation ist auf jeden Fall geprägt von vielen Sorgen", erklärte Bildungsforscherin Prof. Dr. Nina Kolleck.
"Die jungen Menschen haben die Pandemie als ganz maßgebliches Ereignis erlebt und sie wirkt nach. Die Generation ist sehr stark belastet von aktuellen Problemen."
Social Media beeinflusst den Alltag von vielen Teenies
Viele junge Menschen nutzen Social Media. Das sei nicht nur positiv. "Ein Großteil der Freizeit wird mit sozialen Medien verbracht und das tut den Kindern und Jugendlichen nicht gut", erklärte Dr. Kolleck.
Der Einfluss von Social Media wirkt sich auch auf die Zukunftswünsche der Teenager aus. Dachdeckermeister Nico Röser hat deswegen Probleme, Nachwuchs zu finden. "Heute ist Influencer als Berufswunsch ganz vorn", sagte er.
Um mehr Auszubildende zu gewinnen, hat er eine Jugendwerkstatt gegründet, wo sich Kinder ausprobieren können. Außerdem macht er Werbung auf Social Media und vor Ort.
Sein Azubi Lucas Janzen mag den Job und arbeitet gern im Handwerk. Das sehen aber nicht alle so. "Erst mal verziehen die Leute das Gesicht, weil heutzutage keiner mehr eine Ausbildung im Handwerk macht", erklärte er.
Trotzdem hat Lucas Ängste, und zwar vor dem Erwachsenwerden. Selbst Versicherungen zu bezahlen und sich ohne Mama und Papa zu kümmern, sieht er als Herausforderung.
