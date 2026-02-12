"Bergdoktor"-Star packt über krassen Schicksalsschlag aus: "Erschreckt einen sehr"

Köln - Bei " Der Bergdoktor " muss Ronja Forcher immer die heile Welt spielen, auch wenn ihr mal nicht danach zumute ist. Besonders schwer fiel ihr dies im Alter von 13 Jahren, als ihre gleichaltrige beste Freundin starb.

Ronja Forcher (29) ist vor allem durch ihre Rolle als Tochter Lilli in "Der Bergdoktor" bekannt. © WDR/Melanie Grande

"Wir wussten, dass Sarah irgendwann gehen wird […]. Das war von Anfang an klar, auch ihr und mir. Aber obwohl man versucht, sich jahrelang vorzubereiten [...], erschreckt es einen dann sehr", gestand die Schauspielerin jetzt im "Kölner Treff".

Ihre Freundin war unheilbar krank, der Tod ein steter Begleiter. Als es dann so weit war, habe es ihr dennoch den Boden unter den Füßen weggezogen. Forcher erklärte in der WDR-Talkshow dazu: "Da ist man sehr verwirrt. Man weiß nicht mehr, wer man selber ist."

Sie sei damals sehr verunsichert gewesen. Von Menschen, die ihr sehr nahestehen, fühlte sich die damals 13-jährige Ronja zudem oft missverstanden. Kraft und Energie zog sie in dieser schweren Zeit vor allem aus ihrem Job vor der TV-Kamera.

"Die Verpflichtung, diese Arbeit, die ich seit acht Jahren gekannt habe, hat mich ein bisschen gehalten", erinnerte sich Forcher im "Kölner Treff" zurück. Nur einen Tag nach dem Tod ihrer Freundin kehrte sie ans ZDF-Set zurück - zur Verwunderung ihrer Eltern.