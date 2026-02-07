Panagiota Petridou verrät: Wenn Ihr beim Handeln dieses Wort hört, solltet Ihr dranbleiben

Köln - Sie gilt als knallharte Verhandlungsexpertin und weiß, wie es im Vertrieb läuft: Beim " Kölner Treff " plauderte Fernsehmoderatorin und Autoverkäuferin Panagiota Petridou (46) am Freitagabend aus dem Nähkästchen und verriet Tricks, mit denen man beim Einkaufen bares Geld sparen kann.

Panagiota Petridou (46) ist nicht nur Moderatorin, sondern seit mehr als 20 Jahren auch Autoverkäuferin. Beim "Kölner Treff" verriet sie nun ihre raffiniertesten Verhandlungs-Tricks. © WDR/Melanie Grande

Die Mutter eines Sohnes ist seit mehr als 20 Jahren im Autoverkauf tätig und wurde von "Kölner Treff"-Moderatorin Anna Planken (45) in der Talk-Runde am Freitagabend eingehend zu ihrem Verkaufs- und Feilsch-Talent befragt.

"Wie kriegt man denn den letzten Preis bei dir?", hakte Planken nach, woraufhin Panagiota eine erstaunlich simple Antwort lieferte: "Einen guten Preis kriegt man einfach, wenn man fragt!", entgegnete sie nämlich und schob hinterher, dass sich viele Menschen heutzutage mit dem erstbesten Angebot zufriedengeben würden. "Ein 'Nein' hast du schon, ein 'Ja' kannst du kriegen. Man hat ja nichts zu verlieren", betonte sie jedoch.

Diese Taktik wendet die gebürtige Griechin auch in ihrem privaten Umfeld an, wie sie weiter verriet - sehr zum Leidwesen ihres Liebsten. "Wenn ich merke, da ist noch Luft, dann bleib' ich dran und dann zerquetsche ich die Zitrone schon, bis der Saft rauskommt. [...] Mein Mann schämt sich schon manchmal. Der dreht sich dann um und wir sehen uns dann erst am Auto wieder, wenn wir in der Stadt sind", plauderte die Solingerin aus.

Unabdingbar, um den besten Preis auszuhandeln, ist aber vor allem eine Sache: "Gute, starke Argumente", wie Panagiota erklärte und noch einen Extra-Tipp in petto hatte: Das Signalwort "eigentlich" signalisiere im Vertrieb nämlich immer, dass preislich noch "Luft nach oben" sei. "Gut hinhören", empfahl die Feilsch-Expertin daher.