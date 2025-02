"Kommissar Rex" kommt zurück: Neue Folgen in Spielfilmlänge

Wien (Österreich) - Der österreichische Kult-Krimi "Kommissar Rex" kommt nach mehr als 20 Jahren Bildschirmpause zurück. Ab Frühjahr 2025 produziert Sat.1 in Zusammenarbeit mit dem ORF neue Folgen in Wien, wie der Sender mitteilte.

Polen , Portugal und die Slowakei drehen sogar eigene Spin-offs von "Kommissar Rex". Die erste englischsprachige Adaption der Serie aus Kanada, "Hudson & Rex", wurde mittlerweile in mehr als 120 Märkte verkauft.

Das Mitte der 1990er Jahre gestartete Format über einen Kommissar und seinen tierischen Partner hat weltweit Fans. Die Krimiserie wurde in 125 TV-Märkte verkauft und in Sprachen wie Vietnamesisch, Mandarin und Ungarisch übersetzt.

"Und weil wir vom beliebtesten TV-Polizeihund der Welt nicht genug bekommen können, zeigt SAT.1 die neuen Folgen in Spielfilmlänge", wird Senderchef Marc Rasmus in einer Mitteilung zitiert.

An Rex‘ Seite ermittelt Maximilian Brückner (46) als Kommissar Max Steiner im Morddezernat. Ferdinand Seebacher (35) unterstützt die beiden als Inspektor Felix Burger im Revier.

Von 1994 bis 2004 hatte Sat.1 die Krimiserie ausgestrahlt, in der unter anderem Tobias Moretti (65) und Gedeon Burkhard (55) die menschliche Hauptrolle spielten. Von 2007 bis 2014 wurde das Format dann für das italienische Fernsehen Rai in Rom in italienischer Sprache und mit italienischen Schauspielern neu produziert.

Alle Folgen der bisherigen Sat.1-Staffeln von "Kommissar Rex" sind ab jetzt kostenlos auf Joyn abrufbar.