Komödie "Kanzlei Liebling Kreuzberg" geht weiter

Während Dreharbeiten zur ARD-Serie "Liebling Kreuzberg" raucht Manfred Krug im Jahr 1997 in Berlin, in der Rolle des Anwalts Robert Liebling, eine Zigarre. © Nestor Bachmann/dpa

Das teilte die ARD-Spielfilmtochter Degeto mit. Ende September hatte der Pilotfilm an einem Freitagabend 3,81 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent) erreicht - eine solide Quote.

Diese Woche gingen laut Mitteilung die Dreharbeiten für den zweiten Film mit dem Arbeitstitel "Recht vs. Gerechtigkeit" zu Ende.

In den Hauptrollen standen wieder Luise von Finckh (30) und Gabriela Maria Schmeide (59) vor der Kamera. Leslie Malton (65), Rana Farahani (33) und Fridolin Sandmeyer (37) haben in der kommenden Folge Gastauftritte. Regie führte Andreas Menck (50, "Club der roten Bänder"), das Drehbuch verfasste Andrej Sorin.

Die Serie knüpft locker an das ARD-Erfolgsformat "Liebling Kreuzberg" an - damals mit Manfred Krug (†79) in der Rolle des schlitzohrigen Frauenhelden, Rechtsanwalts und Menschenfreunds Robert Liebling. Krug starb 2016.