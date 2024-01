"Konnte nicht mehr laufen": Frau nimmt fast 100 Kilo ab! Was ihre Familie tut, begeistert alle

Whitney verlor 85 Kilo! © Montage: Instagram/western_whitney

"Als ich am schwersten war, war meine Gesundheit und meine Mobilität am niedrigsten", erinnert Whitney sich in der Sendung "Brand New Me". Noch vor wenigen Jahren konnte sie nicht mal mehr richtig laufen. "Der Arzt sah mich nur einmal an und sagte: 'Ich kann ihnen nicht helfen'."

In armen Verhältnissen aufgewachsen, war das Essen immer eine Art Trost für sie. Doch nach und nach realisierte sie als erwachsene Frau, dass sie einen schlechten Einfluss auf ihre gesamte Familie hatte. Auch ihr Mann Dylan und ihre Söhne wurden immer schwerer. "Ich musste etwas ändern, weil es bei mir angefangen hat", so Whitney.

Mit eisernem Willen nahm sie fast 30 Kilo ab, bevor sie 2022 endlich eine Operation zur Gewichtsreduktion machen konnte. Danach ging es für sie weiter - mit einem strengen Ernährungsplan und fünfmal Sport pro Woche.

Inzwischen hat sie sage und schreibe 170 Pfund (85 Kilogramm) abgenommen und ist ein komplett anderer Mensch! Auf Instagram und TikTok zeigt sie ihren Followern die Transformation und ermutigt jeden, sich auch an einen gesünderen Lebensstil zu wagen.