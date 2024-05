Kosten für Florian Silbereisens "Feste"-Reihe: "Können wir als MDR nicht mehr leisten"

In diesem Jahr zeigt das Erste fünf "Feste"-Shows, der Vertrag läuft bis Jahresende. Der MDR, der in den nächsten vier Jahren insgesamt 160 Millionen Euro in seinem Haus in vielen Bereichen sparen will, zeigt in seinem Regionalprogramm 2024 keine zusätzlichen eigenen Silbereisen-Shows mehr.

Zu der Showreihe "Feste" im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". In den Shows treten viele Schlagerstars auf. Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich.

Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe "Traumschiff" spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.