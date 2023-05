Karl-Heinz (64) nach Mega-Betrug: "Habe hundertprozentig geglaubt, ich spreche mit meiner Tochter"

119 solcher Krügerrand-Münzen übergab das Ehepaar. © SCOTT OLSON/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

Am 29. November 2022 wird Karl-Heinz B. (64) auf seinem Handy angerufen. Zu diesem Zeitpunkt werkelt er gerade an seinem Elternhaus herum, das sein Bruder bewohnt. Am anderen Ende des Hörers meldet sich "Oberstaatsanwältin Braun", die ihm Schlimmes berichtet.

Seine Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Für ein paar Sekunden darf B. mit seinem angeblichen Kind sprechen, das verheult ein paar Wörter spricht. "Wenn irgendwas passiert, ist meine Tochter vollkommen fertig, aufgelöst und weinerlich. Ich habe zu dem Zeitpunkt hundertprozentig geglaubt, ich spreche mit meiner Tochter", erzählt er in der MDR-Sendung "Kripo live".

Sie müsse ins Gefängnis, wenn er keine Kaution in Höhe von 150.000 Euro hinterlege. B. antwortet, er könne nur mit wertvollen Goldmünzen dienen. Der Rentner wird anschließend ausgefragt, ob seine Frau daheim sei und ein Handy besitze und ob es einen Festnetzanschluss gibt. Beide Nummern musste er den Betrügern durchgeben.

Er läuft in seine Wohnung. Noch bevor er dort eintrifft und mit seiner Gattin über den Fall sprechen kann, rufen die Gangster bei ihr an und verwickeln sie in ein Gespräch. Diesmal ist auch ein "Richter Bach" vom Amtsgericht Bautzen am Apparat.

"Ich habe mich an alles gehalten, weil ich Angst gehabt habe", berichtet der Senior, der 119 Krügerrand-Goldmünzen aus Südafrika zum Stückpreis von 1700 Euro und einen 60.000 Euro teuren Goldbarren in eine auffällig rote Rossmann-Tüte packte.