"Das ist die Stimme meiner Tochter": Mann wird Opfer einer "perfiden und skrupellosen" Masche

Am 17. September 2023 kam der Anruf: "Ich hatte eine Dame am Telefon, die im Wiener Dialekt sprach und bei Wiener Dialekt werde ich natürlich sofort hellhörig, denn meine Tochter lebt in Wien", berichtet Clement in der aktuellen Folge der MDR-Sendung. "Sie hat sich dargestellt als eine Kriminalbeamtin und sie hat mir eine traurige Mittelung zu machen und da ist natürlich schon mal das Herz in die Hosentasche gefallen."

Die aufgetischte Geschichte der unbekannten Frauenstimme: Seine Tochter sei schuld an einem Unfall – ein Kind sei gestorben, die Mutter schwer verletzt.

Daraufhin habe Clement auch mit seiner Tochter reden können: "Die war aufgelöst, kann man sich ja vorstellen und diese Situation war für mich verheerend, ich war in einem kompletten Schockzustand", erinnert sich der Vater. Für ihn sei ganz klar gewesen: "Das ist die Stimme meiner Tochter."

Dann habe die Stimme eines angeblichen Staatsanwalts mitgeteilt: Bei Zahlung einer Kaution, müsse die Tochter nicht ins Gefängnis. Auflegen durfte Clement auf dem Weg nach Hause nicht. Am ausgemachten Treffpunkt, dem Amtsgericht Leipzig, seien am Abend Uhren, Schmuck und Bücher an einen schick angezogenen Mann übergeben worden.