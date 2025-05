Verletztes Kind zurückgelassen: "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen"

Görlitz - Rücksichtslos und dreist ! Am 4. April ist ein junger Radfahrer (12) im Bereich des Görlitzer Hauptbahnhofs von einem Auto erfasst worden . Das Kind stürzte, der Verursacher flüchtete. Im MDR-Format " Kripo live " erzählte nun die Mutter des Zwölfjährigen vom Tag des Unfalls .

Mutter Manja Rabe und Sohn Max beschäftigt der Unfall im April noch immer sehr. © MDR

"Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als die Nachricht reinkam. Man malt sich die schlimmsten Bilder aus", berichtet Manja Rabe.

Ihr Sohn Max radelte mit einem Freund zur Schwimmhalle fürs Wasserball-Training. Auf der Sattigstraße kam es beim Abbiege-Versuch dann plötzlich zum Zusammenstoß.

"Ich habe die Hand ausgestreckt in die Seite, in die wir reinfahren wollten, und habe einen Schulterblick gemacht und es sah so aus, als würde der Autofahrer anhalten, und dann bin ich eben gefahren", schildert der Junge.

Der silberfarbene Wagen jedoch bremste nicht, überholte stattdessen und stieß gegen das Fahrrad. Dadurch wurde Max auf die Motorhaube geschleudert, schlug mit dem Kopf auf.

"Ich habe mich aber abgedrückt, dass ich nicht übers Auto rolle, und dann bin ich mit dem Bauch auf den Lenker gefallen. Das tat ganz schön weh", erinnert sich der Junge.