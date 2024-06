Witwer von nach Autorennen verstorbener Fußgängerin (†43): "Das bin ich meiner Frau einfach schuldig"

An dieser Stelle wurde Kathrin Bagger (†43) angefahren. © Heiko Rebsch/dpa

"Das war unheimlich wichtig für mich, deshalb habe ich da auch gekämpft wie ein Löwe, sonst wäre es bei Weitem nicht so weit gekommen, das wirklich jeder, der damit zu tun hat, wirklich auch eine gerechte Strafe erhält", sagt Ehemann Oliver Bagger in der aktuellen Folge der MDR-Sendung.

Der Ursprung dieses Wunsches: "Das war mir eine Herzenssache und das bin ich meiner Frau einfach schuldig."

Die Mutter von drei Kindern war im Dezember nach einem Konzert auf dem Heimweg - mitten in Halle wurde sie angefahren und starb an den Folgen. 15 Monate später hatte noch immer kein Prozess begonnen - und Oliver B. ging vor dem Justizzentrum in einen Sitzstreik.

Schließlich wurde Mohamed G., der damals 19 Jahre alter Fahranfänger am Steuer des Unfall-Wagens, vom Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Tatbestand eines illegalen Autorennens floß nicht mit ein.

Doch das sollte sich bei der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht ändern. Das neue Urteil: drei Jahre und sechs Monate Haft.