Einbrecher steigen in Kirchen ein: Viele Schlüssel geklaut – andere Objekte in Gefahr?

Leipzig - Kriminelle machen auf der Suche nach Wertgegenständen vor gar nichts mehr Halt: In den vergangenen Wochen wurde in Leipzig mehrfach in Kirchen eingebrochen, eine Gemeinde traf es sogar gleich zweimal. Dabei auffällig: Offenbar hatten der oder die Täter einen Schlüssel.

"Für uns ist das ein ideeller Wert, sie passte auf den Taufständer genau drauf, und die Wiederbeschaffung ist schwierig", so Pfarrer Martin Handschuh in der MDR-Fahndungssendung " Kripo Live ".

Anders als in Borsdorf, wo die Täter offenbar Schlüssel hatten, wurde in Mölkau ein Bleiglasfenster eingeschlagen. © Anke Brod

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass für beide Taten in Borsdorf dieselben Täter verantwortlich sind. Auffällig ist, dass es an den Eingangstüren beider Objekte keine Einbruchsspuren gab.

"Hier besteht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass mit einem gefundenen oder zuvor gestohlenen Originalschlüssel in das Gebäude gelangt wurde", berichtet Polizeisprecher Chris Graupner bei "Kripo Live".

Ob eine Verbindung zu einem Einbruch am frühen Morgen des 24. Februar in der Evangelisch-Lutherischen Kirche im rund acht Kilometer entfernten Leipziger Stadtteil Mölkau besteht, prüft die Polizei. Damals hatte ein Zeuge einen Mann auf einem Fahrrad flüchten sehen, nachdem dieser mutmaßlich Opferstock samt Bargeld und ein Kruzifix gestohlen hatte.

"Der Zeuge konnte mit Sicherheit sagen, dass es sich tatsächlich um den Täter handelt. Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, ganz einfach schon aufgrund dessen, weil er das Diebesgut noch in seiner Hand hielt, während er mit seinem Fahrrad flüchtete", so Graupner zu diesem Fall.

Habt Ihr in einem der Fälle Hinweise auf die möglichen Täter? Dann meldet Euch bitte bei der Leipziger Kriminalpolizei unter Tel. 0341/96646666. Den ganzen Beitrag findet Ihr in der MDR-Mediathek.