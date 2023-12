Riesen-Einbruch in Behindertenwerkstatt: Weshalb kannten sich die Täter so gut aus?

In einer Behindertenwerkstatt im Harz wurde im Oktober eingebrochen. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

In der Evangelischen Stiftung Neinstedt am Harzrand (Sachsen-Anhalt) entdeckten die Angestellten am Morgen des 13. Oktobers das große Chaos: Türen waren aufgebrochen, Räume durchwühlt, ein Tresor aufgehebelt.

Wie die MDR-Sendung "Kripo Live" nachkonstruierte, müssen vermutlich zwei Täter alle Zimmer des Verwaltungstrakts nach Wertgegenständen und Bargeld durchwühlt haben. Wie sie in erster Linie ins Gebäude gelangt waren, ist unklar. Sie klauten eine Musikbox, eine Spielekonsole, einen Laptop sowie etwa 750 Euro Bargeld.

Wie Werkstattleiter Andreas Kilkis erklärte, mussten sich die Diebe im Haus sehr gut ausgekannt haben. Immerhin wussten sie genau, in welchen Zimmern sich die Wertsachen befanden.

Die Einbrecher müssen sich also vorher informiert haben, so Kilkis, sei es, weil sie selbst Teil der Werkstatt waren oder einen der Angestellten befragt haben.

Die Räuber luden ihre Beute schließlich auf einen Radanhänger und wollten sich aus dem Staub machen, als sie von einem Lieferwagenfahrer überrumpelt wurden.