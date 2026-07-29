Kultfilm-Reihe vor Comeback? So könnte eine mögliche Fortsetzung aussehen
Los Angeles (USA) - Mit dem Familien-Drama und den skurrilen Pannen gehören "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" an Weihnachten einfach dazu. Nun gibt es Gespräche über ein Comeback der Kultfilme. Dafür sorgen, dass die Fortsetzung tatsächlich irgendwann über den Bildschirm flimmert, könnte der Hauptdarsteller Macaulay Culkin (45) höchstpersönlich.
Wie die "Daily Mail" berichtet, soll der Schauspieler bereits Gespräche mit Disney am Laufen und der Führungsriege eine Idee über die Wiederbelebung der Filmreihe präsentiert haben.
Seine kreativen Ansätze seien so gut angekommen, dass man eine Fortsetzung ernsthaft in Betracht ziehe. Da die Original-Filme auch nach über 30 Jahren weltweit gefeiert werden, könnte Macaulay Culkin erneut eine feste Rolle übernehmen.
"Er könnte sozusagen sein eigenes Herzensprojekt verwirklichen, wenn er einen weiteren 'Home Alone'-Film drehen würde – und sie haben eine gute Idee", so Journalist Matthew Belloni.
Den Disney-Chefs soll Culkin eine erste Handlungsidee bereits skizziert haben. In einer Fortsetzung sehe er sich entweder als Witwer oder als geschiedenen Mann, der allein ein Kind großzieht.
So könnte eine Fortsetzung der "Kevin"-Reihe aussehen
"Ich arbeite wirklich hart und schenke ihm nicht genug Aufmerksamkeit, und das Kind ist irgendwie sauer auf mich, und dann werde ich ausgesperrt", sagte Culkin gegenüber Variety. In seiner Idee würde sein Sohn ihn nicht wieder ins Haus lassen und ihm jede Menge Fallen stellen - so wie man es aus der Originalreihe kennt.
Ob sein berühmter Bruder Kieran Culkin (43), der spätestens nach seinem Oscar-Gewinn im letzten Jahr zum Hollywood-Star aufgestiegen ist, auch erneut dabei sein wird, ist nicht bekannt. Er hatte in den Filmen Kevins jüngeren Bruder Fuller gespielt.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / United Archives /VALERIE MACON / AFP