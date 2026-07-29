Ben verkauft leckeren DDR-Klassiker: "Das ist ein Renner-Essen, da kommst du teilweise gar nicht hinterher"

Rostock - Wer zu "Onkel Ben's Imbiss" kommt, bekommt nicht nur regionale Frische, sondern auch einen echten DDR-Klassiker: Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensoße. Viele wundern sich aber, wie das Fleisch zubereitet wird.

Ben Kodera (43) betreibt in Rostock seit 2022 "Onkel Ben's Imbiss". © RTLZWEI

Seit 2022 ackert Ben Kodera (43) von Ende März bis Anfang November in seinem Imbiss im Stadtteil Gehlsdorf, den er an einer alten DDR-Industriebrache gebaut hat.

70 bis 80 Stunden pro Woche brät er Burgerpattys, kocht Nudeln und sorgt auf den Tellern auch für ein optisches Erlebnis.

Das "Renner-Essen", bei dem er teilweise "gar nicht hinterherkomme", ist Nudeln mit Tomatensoße und Jägerschnitzel. "Wir haben viele, die hier Urlaub machen und das noch nicht kennen", erzählt er in der neuen RTLZWEI-Serie "Die Imbisshelden".

Viele glauben, es handelt sich um ein Schnitzel mit Jägersoße. "Aber das ist ja eine Jagdwurstscheibe in Eihülle und paniert", weiß es der 43-Jährige besser.

Auch einen anderen Imbissklassiker, Currywurst, preist der Rostocker an: "Geile Currywurst, 150 Gramm, mit 'ner schönen Portion Pommes und Salatbeilage für 7,50 Euro. Da sollst du mir mal sagen, wo du so was noch kriegst."