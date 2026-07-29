Ben verkauft leckeren DDR-Klassiker: "Das ist ein Renner-Essen, da kommst du teilweise gar nicht hinterher"
Rostock - Wer zu "Onkel Ben's Imbiss" kommt, bekommt nicht nur regionale Frische, sondern auch einen echten DDR-Klassiker: Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensoße. Viele wundern sich aber, wie das Fleisch zubereitet wird.
Seit 2022 ackert Ben Kodera (43) von Ende März bis Anfang November in seinem Imbiss im Stadtteil Gehlsdorf, den er an einer alten DDR-Industriebrache gebaut hat.
70 bis 80 Stunden pro Woche brät er Burgerpattys, kocht Nudeln und sorgt auf den Tellern auch für ein optisches Erlebnis.
Das "Renner-Essen", bei dem er teilweise "gar nicht hinterherkomme", ist Nudeln mit Tomatensoße und Jägerschnitzel. "Wir haben viele, die hier Urlaub machen und das noch nicht kennen", erzählt er in der neuen RTLZWEI-Serie "Die Imbisshelden".
Viele glauben, es handelt sich um ein Schnitzel mit Jägersoße. "Aber das ist ja eine Jagdwurstscheibe in Eihülle und paniert", weiß es der 43-Jährige besser.
Auch einen anderen Imbissklassiker, Currywurst, preist der Rostocker an: "Geile Currywurst, 150 Gramm, mit 'ner schönen Portion Pommes und Salatbeilage für 7,50 Euro. Da sollst du mir mal sagen, wo du so was noch kriegst."
Die Imbisshelden (RTLZWEI): Salat und Chilis aus eigenem Anbau
Ein jahrelanger Hit war auch sein klassischer Burger mit selbst gemachter Soße, Salat aus dem familieneigenen Gewächshaus und privat angebauten Chilis. "Wenn Burger läuft, musst du halt Burger machen", lautet Bens Devise. Und damit eine gute Abwechslung da ist, passt er seine Speisekarte regelmäßig an. Neu im Angebot während der Dreharbeiten: Burger mit Wildlachs- oder Kabeljau-Pattys.
Bei Ben, der früher in einer Großkantine gearbeitet hat, ist vor allem zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr viel los. In der direkten Umgebung gibt es eine Spedition, die Bundespolizei und den Zoll sowie eine Einfamilienhaussiedlung. Und alle haben natürlich Hunger.
Nach Feierabend holt der Imbissbetreiber seine neun und zwölf Jahre alten Töchter bei Oma Erika und Opa Lothar ab. Hier steht auch das Gewächshaus, aus dem das Gemüse für sein Business stammt. Die nächsten Salatköpfe und Rucolablätter sind schon erntebereit!
Die Folgen der neuen Kulinarik-Serie "Die Imbisshelden - Voll lecker!" werden immer dienstags ab 21.15 Uhr bei RTLZWEI gezeigt. Bereits vorab seht Ihr sie bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI