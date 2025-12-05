Kultserie "Lindenstraße": Wenn die Wohnung zum Museum wird

Essen - Der Kittel von Hausmeisterin "Else Kling" und die Speisekarte aus dem "Akropolis": André Weber hat seine Essener Wohnung in ein privates "Lindenstraße"-Museum verwandelt. Rund 150 Requisiten aus der früheren ARD-Kult-Serie hat er inzwischen zusammengetragen. "Ich habe mit ein paar kleineren Dingen angefangen - und dann wurde die Sammlung einfach immer größer", sagt der 53-Jährige.

Schilder, Türklingeln und Visitenkarten finden sich im privaten "Lindenstraße"-Museum. © Rolf Vennenbernd/dpa

An seiner Wohnzimmer-Wand hängt die original-Briefkastenanlage mit den Namen der "Lindenstraße"-Bewohner - zu jedem der Fächer hat er den passenden Schlüssel.

Besonders stolz ist er auch auf ein Kleid, das "Mutter Beimer" in der letzten "Lindenstraße"-Folge 2020 trug.

Außerdem hat er zum Beispiel das Werbeschild des "Lindenstraße"-Supermarktes, ein Kunstwerk von "Zorro", Türklingeln und Visitenkarten im Bestand. "Ich lege Wert darauf, dass die Dinge einen Wiedererkennungswert haben", sagt Weber. In Aktenordnern befinden sich unzählige Autogrammkarten sowie Pläne und Fotos der Wohnungen.

Seit seiner Jugend saß Weber regelmäßig sonntagabends vor dem Fernseher - von der ersten Folge an, die vor 40 Jahren am 8. Dezember 1985 lief.