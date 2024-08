Kundin muss bei Umstyling-Sendung "Cut It" selbst mit anpacken: "Das gab's noch nie!"

Jeßnitz/München - Waschen, Färben, Schneiden, Föhnen - und das alles in vier Stunden! Das ist das Konzept der sixx-Sendung "Cut It - Die VorHAIR NachHAIR Show". In der neuen Staffel ist Friseur Daniel Stephan-Schölzel (40) dabei. Er verrät im TAG24-Gespräch, wieso er in so mancher Hinsicht Trendsetter in der Show war.