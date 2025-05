"Habe ein Kribbeln im Bauch": 14-Jährige mit Downsyndrom kämpft um Medaillen

Leipzig/Borna/Halle (Saale) - Am Mittwoch startet offiziell das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig . Mehr als 80.000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt sind Teil davon.

Bei den Special Olympics 2023 in Berlin hat Annabelle eine Bronze-Medaille geholt. © MDR/Werkblende/Jan Siegmeier

Zahlreiche Breitensportler messen sich dann in Wettkämpfen in 23 Sportarten. Der MDR hat in der Dokumentation "Leipzig turnt! Das Internationale Deutsche Turnfest 2025" einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Sachsen und Sachsen-Anhalt getroffen und sie bei ihren Vorbereitungen begleitet.

Eine von ihnen ist Annabelle Tschech-Löffler (14) aus Borna. Sie ist Bodenturnerin und kam mit Trisomie 21 auf die Welt. Seit sechs Jahren turnt sie und hat schon viele Wettbewerbe gewonnen.

Ihr Vater Marco trainiert sie und sieht seitdem erfreuliche Veränderungen: "Sie ist auf jeden Fall selbstbewusster geworden." Das liegt laut ihm vor allem daran, dass sie durch den Sport viel positives Feedback bekommt.

Ihr großes Vorbild ist die deutsche Turnerin, Olympiateilnehmerin und Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (28), die in Chemnitz trainiert. Annabelle durfte auch schon einmal mit ihr und ihrem Kader trainieren.