"Domino's Pizza"-Boss schockiert von seiner Firma: "Das ist lebensgefährlich!"

Vor dem Experiment muss sich "Domino's Pizza"-Chef Alexander Tauer (49) optisch verwandeln - in den fiktiven Probearbeiter Tim. © Bildmontage: RTL

409 Filialen stehen unter seinen Fittichen, mehr als 400 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften die 11.000 Mitarbeiter des weltweit größten Pizzalieferservice in Deutschland.

Um sich selbst in Bild von der Lage in den Standorten und den Menschen vor Ort zu verschaffen, hat sich der 49-Jährige quer in der Republik verteilt als Probearbeiter Tim ausgegeben.

So steht er eines Tages auch bei Vanessa Klemmt (23) auf der Matte. Die junge Frau ist Schichtleiterin der "Domino's"-Filiale im Sachsen-Forum in Dresden-Gorbitz. Hier ist sie laut vieler online abgegebener Kundenmeinungen für sehr schnelle Lieferzeiten verantwortlich.

"Letztens wurde ich in einer 30er-Zone geblitzt", lacht Vanessa in der RTL-Sendung. Allerdings können genau solche Geschwindigkeiten zu ernsthaften Problemen führen. Denn die Lieferfahrräder sind in einem schlechten Zustand, was auch Alexander Tauer schnell bemerkt.

Teilweise tritt er ins Leere, generell ist es eine wacklige Konstruktion. "Das ist lebensgefährlich bei den Geschwindigkeiten. Ich bin echt schockiert. Da müssen wir unbedingt nachsteuern."