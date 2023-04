"Lena Lorenz": Schwangere hat tragischen Unfall, kann die Hebamme ihr Baby retten?

München - In einer neuen Folgen der ZDF-Serie muss sich Hebamme "Lena Lorenz" (gespielt von Judith Hoersch, 42) mit einem tragischen Fall auseinandersetzten.

Während Ben glaubt, dass Romy bald wieder aufwacht, weiß Wolfgang, dass seine Tochter eine Patientenverfügung hat und im Ernstfall nicht künstlich am Leben gehalten werden will. Schalten sie die Maschinen ab?

Dass seine Tochter nicht mehr im Familienbetrieb arbeiten will, setzt ihm schwer zu - es kommt zum Streit. Wütend packt Romy ihren Lieferwagen und braust davon.

Romy (Luisa Wietzorek, 33) und Ben (Timo Fakhravar, 34) freuen sich riesig auf ihr erstes Baby. Zusammen planen sie in Zukunft ein eigenes Café zu eröffnen, denn Ben ist Konditor.

Auf dem Klassentreffen können Julia (Liane Forestieri, 48. l.), Schorschi (Sebastian Edtbauer, 41, M.) und Lena (Judith Hoersch, 42, r.) ihrer Sorgen für kurze Zeit vergessen. © ZDF/Walter Wehner

Lena ist froh, dass sie in so einer Situation gute Freunde an ihrer Seite hat, die sie auch mal auf andere Gedanken bringen.

Julia (Liane Forestieri, 48) und Schorschi (Sebastian Edtbauer, 41) organisiert schon seit Wochen das große Klassentreffen.

Auch Fotograf Rob Manzini (Seán McDonagh, 41) hat nach langem Hadern zugesagt. Eigentlich hat er nämlich gar keine Lust auf seine alten Klassenkameraden.

Auf dem Fest müssen dann auch Lena und Julia eingestehen, dass sie auf manche Gäste lieber verzichtet hätten.

Indes geht Lenas Mutter Eva (Eva Mattes, 68) ganz in ihrem neuen Job als Busfahrerin auf. Doch schon an ihrem ersten Tag gerät sie wieder mit Großbauer Vinz Huber (Michael Roll, 61) aneinander, denn sie ist von der geplanten Strecke abgewichen. Oder die schlechte Laune von Vinz einen ganz anderen Grund?

Die neue Folgen "Lena Lorenz" läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF und ist vorab bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.