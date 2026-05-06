Anna-Carina Woitschack sorgt mit "Let's Dance"-Enthüllung für Aufsehen

Köln - "Let's Dance" bringt Anna-Carina Woitschack an ihre physischen Grenzen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie krass die Belastung für die 33-Jährige wirklich ist.

Evgeny Vinokurov (35) und Anna-Carina Woitschack (33) zählen bei "Let's Dance" zum engeren Favoritenkreis. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Schlagersängerin ist nach dem überraschenden Ausscheiden von "No Angels"-Star Nadja Benaissa (44) am vergangenen Freitag die letzte verbliebene Promi-Frau im Kampf um den "Dancing Star"-Titel.

An der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) liefert Woitschack seit neun Wochen absolute Top-Leistungen ab, doch der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Im "Bild"-Interview hat die Blondine offen über die Folgen des harten Trainings ausgepackt.

"Durchhalten. Dranbleiben. Wachsen", lautet ihr Motto. "Es gibt Momente, in denen ich denke: Nee, ich schaff's nicht. Ich hab' einfach Schmerzen. Rippen, Beine, Füße, es tut alles weh", erklärt sie. Das Wichtigste sei jedoch, "dass man nicht aufgeben sollte".

Der Druck ist groß, die Schritte wechseln wöchentlich. Wie Anna-Carina verrät, verbringe sie acht bis neun Stunden täglich mit Training - und das seit Ende Februar. Freizeit? Kaum! Die Belastung bei "Let's Dance" sei für sie daher auch größer als die im "Dschungelcamp".