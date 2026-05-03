Schreck bei "Let's Dance": Tänzerin sackt in Live-Show zusammen, jetzt gibt es ein Update
Köln - Es war der Schock-Moment der laufenden "Let's Dance"-Staffel: Malika Dzumaev (35) ist während der achten Live-Show plötzlich zusammengebrochen. Jetzt gibt es ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.
Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend unmittelbar nach den Tanzauftritten.
Malika und ihr Parkett-Partner Joel Mattli (32) hatten gerade erst davon erfahren, dass sie eine Runde weiter sind, da verlor die 35-Jährige auf der Show-Treppe auf einmal das Bewusstsein.
Für das TV-Publikum blieb der Moment unsichtbar, da die Kameras ihn nicht zeigen. Dennoch wurde schnell klar, dass es hinter den Kulissen ernst ist.
RTL-Moderator Daniel Hartwich (47) erkannte die Not-Situation und rief: "Wir brauchen einen Arzt!"
Anschließend setzte er die Sendung bis zum Verkünden des ausgeschiedenen Paares souverän fort. Über den Zustand und das Wohlbefinden von Malika erfuhren die Zuschauer nichts mehr. Inzwischen hat sie sich selbst zu Wort gemeldet.
In einem kurzen Video auf Instagram gibt die gebürtige Russin Entwarnung. "Mir geht's gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf", erklärte sie gegenüber ihrer Community. Und weiter: "Vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig gegessen und getrunken."
"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev ist dankbar fürs Weiterkommen
Nicht unerwähnt lassen möchte die Profisportlerin, die mit dem "Ninja Warrior"-Star an ihrer Seite in diesem Jahr zu den Mitfavoriten auf den "Dancing Star"-Titel gehört, dass sie und ihr Partner "sehr dankbar" für das Weiterkommen seien.
Vermutlich hätte auch die Aufregung zu ihrem Kreislaufkollaps beigetragen. Immerhin war die Entscheidung, ob es für sie in der Show noch weitergeht oder nicht, erst wenige Minuten zuvor gefallen. Am Ende erwischte es Nadja Benaissa (44).
Vor zwei Jahren konnte Malika schon einmal den Siegerpokal der Show in die Höhe stemmen. Damals triumphierte sie zusammen mit Promi-Spross und Musiker Gabriel Kelly (24). Zusammen nahmen das Duo auch an der großen Tour teil.
Die nächste Live-Sendung ist am kommenden Freitag (8. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und verspricht jede Menge Spektakel. Parallel kann die Ausgabe aber auch im Stream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa