Schreck bei "Let's Dance": Tänzerin sackt in Live-Show zusammen, jetzt gibt es ein Update

Köln - Es war der Schock-Moment der laufenden " Let's Dance "-Staffel: Malika Dzumaev (35) ist während der achten Live-Show plötzlich zusammengebrochen. Jetzt gibt es ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

"Let's Dance"-Profitänzerin Malika Dzumaev (35) verlor während der achten Live-Show plötzlich das Bewusstsein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend unmittelbar nach den Tanzauftritten.

Malika und ihr Parkett-Partner Joel Mattli (32) hatten gerade erst davon erfahren, dass sie eine Runde weiter sind, da verlor die 35-Jährige auf der Show-Treppe auf einmal das Bewusstsein.

Für das TV-Publikum blieb der Moment unsichtbar, da die Kameras ihn nicht zeigen. Dennoch wurde schnell klar, dass es hinter den Kulissen ernst ist.

RTL-Moderator Daniel Hartwich (47) erkannte die Not-Situation und rief: "Wir brauchen einen Arzt!"

Anschließend setzte er die Sendung bis zum Verkünden des ausgeschiedenen Paares souverän fort. Über den Zustand und das Wohlbefinden von Malika erfuhren die Zuschauer nichts mehr. Inzwischen hat sie sich selbst zu Wort gemeldet.

In einem kurzen Video auf Instagram gibt die gebürtige Russin Entwarnung. "Mir geht's gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf", erklärte sie gegenüber ihrer Community. Und weiter: "Vielleicht habe ich ein bisschen zu wenig gegessen und getrunken."