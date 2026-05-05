Anna-Carina Woitschack sorgt mit "Let's Dance"-Enthüllung für Aufsehen
Köln - "Let's Dance" bringt Anna-Carina Woitschack an ihre physischen Grenzen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie krass die Belastung für die 33-Jährige wirklich ist.
Die Schlagersängerin ist nach dem überraschenden Ausscheiden von "No Angels"-Star Nadja Benaissa (44) am vergangenen Freitag die letzte verbliebene Promi-Frau im Kampf um den "Dancing Star"-Titel.
An der Seite von Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) liefert Woitschack seit neun Wochen absolute Top-Leistungen ab, doch der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Im "Bild"-Interview hat die Blondine offen über die Folgen des harten Trainings ausgepackt.
"Durchhalten. Dranbleiben. Wachsen", lautet ihr Motto. "Es gibt Momente, in denen ich denke: Nee, ich schaff's nicht. Ich hab' einfach Schmerzen. Rippen, Beine, Füße, es tut alles weh", erklärt sie. Das Wichtigste sei jedoch, "dass man nicht aufgeben sollte".
Der Druck ist groß, die Schritte wechseln wöchentlich. Wie Anna-Carina verrät, verbringe sie acht bis neun Stunden täglich mit Training - und das seit Ende Februar. Freizeit? Kaum! Die Belastung bei "Let's Dance" sei für sie daher auch größer als die im "Dschungelcamp".
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack setzt auf Schokocroissant-Doping
Um das enorme Pensum durchzuhalten, gönnt sich Woitschack einen unerwarteten Energielieferanten. "Ich esse drei Schokocroissants am Tag, sonst bin ich nur noch ein Strich", gesteht sie gegenüber dem Blatt.
Gleichzeitig schwärmt die Noch-Ehefrau von Stefan Mross (50) aber auch von einem neuen Körpergefühl, das die vielen Proben mit sich bringen. Sie habe sichtbar Muskeln aufgebaut, mehrere Zentimeter an Taillenumfang verloren und sogar ein Sixpack entwickelt.
Und das alles ganz ohne klassisches Krafttraining: Vielmehr forderten die ständigen Hebefiguren und die dauerhafte Körperspannung ihren ganzen Körper. Für die Sängerin ist dieser Wandel ungewohnt, aber auch motivierend.
Mit ihren ehrlichen Einblicken macht Anna-Carina noch einmal deutlich, dass die beliebte RTL-Show eben nicht nur Glamour und Scheinwerfer bedeutet, sondern vor allem eine hohe Schmerzgrenze, Durchhaltevermögen und Disziplin.
Die nächste Live-Sendung ist am kommenden Freitag (8. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen und verspricht jede Menge Spektakel. Parallel kann die Ausgabe aber auch im Stream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa