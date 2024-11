Aua! Let's Dance-Star Ekaterina Leonova verletzt sich bei Tanz mit Detlef Soost

Köln - Ein schmerzhafter Fehltritt ihres Tanzpartners Detlef Soost (54) hat " Let's Dance "-Star Ekaterina Leonova (36) eine Verletzung am Zeh eingebrockt.

Genau beim gleichen Samba, den Detlef Soost und Ekaterina Leonova wie hier im Finale bei Let's Dance 2024 auch auf der Tour performten, verletzte sich die Tänzerin. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Backstage musste die humpelnde 36-Jährige während ihres Auftritts in der Kölner Lanxess Arena am Mittwoch behandelt werden. Aktuell tourt sie gemeinsam mit weiteren Stars der Show im Rahmen von "Let's Dance" durch ganz Deutschland.

Die Diagnose: Eine schmerzhafte Kapselverletzung! Mit zusammengekniffenen Gesicht konnte sie anschließend jedoch Entwarnung geben: "Zum Glück ist nichts gebrochen, aber der Nagel wird wohl abfallen", so "Ekat" in einer Message an ihre Fans auf Instagram.

Was war passiert? Detlef Soost hat sich bei der Samba einen kleinen Fehltritt erlaubt. Ausgerechnet ihr Lieblingstanz der vergangenen Staffel lief nicht wie geplant und der auch an den Füßen groß gewachsene Hip-Hop Choreograf trat seiner Tanzpartnerin unsanft auf den Schlappen.

"Was soll ich sagen, ich habe seine Größe gespürt", so Ekat gegenüber RTL nach der Show. In Gefahr soll der weitere Tour-Verlauf wegen des dicken Zehs aber nicht sein.

Auch die Show in Köln konnte sie nach dem Zwischenfall noch ohne größere Probleme zu Ende tanzen.