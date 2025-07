Gerüchteküche brodelt: Ist dieser Promi-Sohn 2026 bei "Let's Dance" dabei?

Köln - Bekommt der Quotenhit " Let's Dance " in der kommenden Ausgabe Zuwachs eines prominenten Sohnemanns?

Alles in Kürze

In der Staffel von 2024 tanzte Papa Mark Keller (60) mit, musste aber frühzeitig verletzungsbedingt aufgeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dass sich Söhne prominenter Eltern ziemlich passabel auf dem Parkett schlagen können, hatte jüngst Diego Pooth (21) eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die begehrte Krone eingesackt.

Bereits jetzt - ein Dreivierteljahr vor Sendestart der neuen Staffel - bringt BILD plötzlich den ersten namhaften Promi-Sprössling als möglichen Teilnehmer ins Spiel: Aaron Keller (32)!

Der Sohn von Schauspieler Mark Keller (60) soll in die tänzerischen Fußstapfen seines Vaters treten und 2026 an den Start gehen. Laut dem Bericht soll seine Teilnahme offenbar sogar schon in trockenen Tüchern sein.

Erst im vergangenen Jahr hatte Papa Mark selbst an der Freitagabendshow mitgemacht, aber schließlich wegen einer entzündeten Achillessehne die Segel unfreiwillig streichen müssen.