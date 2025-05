Enthüllung rund um "Let's Dance": Das sahen die TV-Zuschauer nicht

Köln - Dieser Teil von " Let's Dance " bleibt den TV-Zuschauern stets verborgen. Doch nicht wenige stellen sich immer wieder die Frage: Was passiert eigentlich in den Werbepausen?

Juror Joachim Llambi (60) im Zwiegespräch mit Moderator Daniel Hartwich (48): Auch in den Werbepausen kehrt bei "Let's Dance" keine Ruhe ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

In den knapp zehn Minuten, in denen RTL seine Verbraucherinformationen sendet, herrscht reges Treiben im Tanzstudio in Köln-Ossendorf. Still auf seinem Platz sitzt jedenfalls kaum einer, wie "bunte.de" jetzt enthüllt.

Vor allem die Jury kommt kaum zur Ruhe. Joachim Llambi (60) nutzte eine Auszeit in der neunten Liveshow am Freitag etwa für ein Interview auf der Tanzfläche. Ein anderes Mal unterhielt er sich sehr angeregt mit Moderator Daniel Hartwich (46).

Seine Kollegin Motsi Mabuse (44) ließ sich von der Musik des DJs anstecken und stellte für die RTL-Kameras ihre Tanzkünste unter Beweis. Des Weiteren scherzte die 44-Jährige entspannt mit dem Team. Essen und Trinken durfte auch nicht fehlen.

Und Jorge González? Der gebürtige Kubaner kümmerte sich in den Pausen meist um Content für seinen Instagram-Kanal. Zum Rhythmus der Musik ließ auch er kurzzeitig die Hüften kreisen - mutmaßlich für eine neue Story.